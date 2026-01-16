Espana agencias

El jurado popular declara culpable de homicidio imprudente al portero de discoteca de Bolaños

El jurado popular ha declarado culpable, por unanimidad, al portero de un establecimiento de ocio nocturno de Bolaños de Calatrava por un delito de homicidio por imprudencia y por un delito de lesiones dolosas en grado de tentativa, en relación con la muerte de un cliente tras una riña ocurrida en julio de 2022 a las puertas de un bar.

El veredicto, que se ha dado a conocer este viernes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real tras un día de deliberación, ha descartado tanto el delito de homicidio doloso por el que Fiscalía y acusación particular solicitaban una condena de 14 años de prisión.

Tras conocerse la decisión del jurado, el Ministerio Fiscal ha anunciado que rebaja su petición inicial y ha solicitado ahora una pena de cuatro años de prisión por el delito de homicidio imprudente, ajustándose al pronunciamiento del jurado.

La acusación particular se ha adherido a la solicitud de pena formulada por la Fiscalía, asumiendo el nuevo encaje penal de los hechos.

Por su parte, la defensa ha solicitado la imposición de una pena de un año de prisión y ha pedido la apertura de la pieza correspondiente para debatir la situación personal del acusado, teniendo en cuenta que ha permanecido más de tres años en prisión provisional y pedir su libertad provisional.

El magistrado presidente ha indicado que la sentencia se dictará la próxima semana y ha apuntado que, dada su cercanía temporal, podría valorarse la libertad provisional del acusado en atención a las circunstancias del caso.

Con este veredicto, el procedimiento queda pendiente de la sentencia que deberá fijar de forma definitiva las penas.

