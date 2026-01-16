El IBEX suma el 0,39 % y firma un nuevo máximo histórico por encima de 17.700 puntos

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, ha subido este viernes el 0,39 % y ha conquistado un nuevo máximo histórico, por encima del nivel de los 17.700 puntos, animado por el tono positivo de Wall Street, que se había dado la vuelta poco antes del cierre bursátil nacional. EFECOM
Últimas Noticias
Fallece un hombre en un alud en el barranco de Puimestre en Benasque (Huesca)
El Guardés desafía al Erice de Shandy Barbosa, líder de la Serie A1
Alegría defiende su modelo: 3 días en el territorio, 2 en el despacho y 1 vendiendo Aragón
Seis partidos de suspensión a la portera del Liverpool Borggrafe por un comentario racista
Aspas y Borja Iglesias arrancan en el banquillo; Íñigo apuesta por Carlos Martín en punta
MÁS NOTICIAS