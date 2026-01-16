El IBEX suma el 0,39 % y firma un nuevo máximo histórico por encima de 17.700 puntos

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, ha subido este viernes el 0,39 % y ha conquistado un nuevo máximo histórico, por encima del nivel de los 17.700 puntos, animado por el tono positivo de Wall Street, que se había dado la vuelta poco antes del cierre bursátil nacional. EFECOM

