Espana agencias

El Hang Seng cae un 0,3 % ante la recogida de beneficios tras las subidas por la IA

Guardar

Shanghái (China), 16 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este viernes con pérdidas del 0,29 % ante la recogida de beneficios por parte de los inversores, después de que el mayor fabricante de chips del planeta, TSMC, mostrase su optimismo sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA).

El selectivo cedió 78,66 puntos, hasta los 26.844,96; mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,5 %.

Los descensos más acusados fueron los de la juguetera que fabrica y comercializa los populares muñecos Labubu, Pop Mart (-5,6 %), y la filial de servicios sanitarios del gigante digital chino Alibaba, Alibaba Health (-5,16 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el fabricante de equipos eléctricos Techtronic Industries (+4,87 %) o el productor de ropa deportiva Li Ning (+4,35 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 255.080 millones de dólares de Hong Kong (32.705 millones de dólares, 28.165 millones de euros). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Olivia y Tim, sus trajes son top

Infobae

El negocio de las wildcards en el tenis

Infobae

El Aston Villa vende a Malen al Roma por 23 millones

Infobae

El patrocinio frontal más longevo del fútbol mundial está en el ascenso de Chile

Infobae

Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por presunta prevaricación

Dimite el alcalde de Morata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No pidas

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 enero

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula