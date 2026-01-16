El Hang Seng cae un 0,3 % ante la recogida de beneficios tras las subidas por la IA

Shanghái (China), 16 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este viernes con pérdidas del 0,29 % ante la recogida de beneficios por parte de los inversores, después de que el mayor fabricante de chips del planeta, TSMC, mostrase su optimismo sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA).

El selectivo cedió 78,66 puntos, hasta los 26.844,96; mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,5 %.

Los descensos más acusados fueron los de la juguetera que fabrica y comercializa los populares muñecos Labubu, Pop Mart (-5,6 %), y la filial de servicios sanitarios del gigante digital chino Alibaba, Alibaba Health (-5,16 %).

En la otra cara de la moneda figuraron el fabricante de equipos eléctricos Techtronic Industries (+4,87 %) o el productor de ropa deportiva Li Ning (+4,35 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 255.080 millones de dólares de Hong Kong (32.705 millones de dólares, 28.165 millones de euros). EFECOM