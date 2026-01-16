El Guardés desafía al Erice de Shandy Barbosa, líder de la Serie A1

Vigo, 16 ene (EFE). El potencial ofensivo del Handball Erice italiano, actual líder de la Serie A1, supondrá este sábado un enorme desafío para el Mecalia Atlético de Guardés, que buscará un buen resultado en su pista para encarrilar su pase a los cuartos de final de la Copa Europea.

La internacional española Shandy Barbosa, la portera croata Ivana Kapitanovic o las brasileñas Alexandra do Nascimento y Gabi Pessoa lideran al equipo dirigido por Bruno Tronelli, quien el pasado mes de noviembre sustituyó a la española Cristina Cabeza en el banquillo del conjunto siciliano.

El Erice, que solo ha perdido un partido en el campeonato italiano, promedia 34 goles por encuentro, por lo que la defensa del Guardés, una de las más sólidas de la Liga Guerreras, tendrá un exigente examen en esta eliminatoria.

La portuguesa Ana Seabra, entrenadora del equipo gallego, recupera para este partido a la central Cecilia Cacheda, a la que reservó el pasado miércoles en el duelo ante el Granollers.

Este encuentro, de ida de los octavos de final de la Copa Europea, comenzará a las 19.00 horas y será dirigido por los colegiados portugueses Hugo Xavier y Alexandre Bragança. EFE

dmg/ism