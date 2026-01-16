Espana agencias

El Emirates Great Britain, a revalidar su título de Sail GP en Perth

Guardar

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El Rolex SailGP Championship inicia la temporada 2026 este fin de semana en Perth (Australia) y, con 13 equipos de 13 países compitiendo, el Emirates Great Britain buscará defender su título.

El Emirates Great Britain se coronó campeón en Abu Dabi al imponerse en una final a todo o nada frente a Australia y Nueva Zelanda. Los británicos parten así como rivales a batir, pero ambos equipos oceánicos buscarán revancha en casa, en un inicio de curso cargado de tensión y rivalidad.

La flota de 2026 es la más competitiva hasta la fecha, con cambios significativos en tripulaciones y la llegada de Artemis SailGP, el nuevo equipo sueco. Liderado por Iain Percy, y con Nathan Outteridge al timón, Artemis debuta como un contendiente serio desde la primera regata.

España no tomará la salida tras sufrir importantes daños en su embarcación durante la preparación. Tampoco llegan en plenitud otros aspirantes, como BONDS Flying Roos y el debutante Artemis SailGP, ambos afectados por lesiones de miembros clave de sus tripulaciones.

En el equipo australiano, Iain “Goobs” Jensen se perderá al menos la regata inaugural tras lesionarse la rodilla en los entrenamientos. El grinder Kinley Fowler explicó la situación: "Hoy vamos a dejarle descansar y más adelante valoraremos si puede unirse a nosotros durante el fin de semana".

Perth se estrena en el calendario de SailGP en una temporada que refuerza el carácter global del campeonato, con nuevas sedes como Río de Janeiro y el regreso de escenarios emblemáticos en Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Suiza.

Las condiciones de viento locales prometen regatas espectaculares gracias al "Freemantel Doctor", un fenómeno climático que ocurre en las costas australianas y que proporciona una brisa causada por el cambio de temperatura entre la tierra y el mar.

De cara a 2026, la liga da un salto en rendimiento y profesionalización con la creación de su primera base de entrenamiento permanente en Pensacola, Estados Unidos, la introducción de una licencia obligatoria para los pilotos de F50 y nuevas mejoras tecnológicas, como el ala de 27,5 metros, diseñada para ofrecer mayor igualdad y emoción en todas las condiciones.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Olivia y Tim, sus trajes son top

Infobae

El negocio de las wildcards en el tenis

Infobae

El Aston Villa vende a Malen al Roma por 23 millones

Infobae

El patrocinio frontal más longevo del fútbol mundial está en el ascenso de Chile

Infobae

Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por presunta prevaricación

Dimite el alcalde de Morata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No pidas

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 enero

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula