Espana agencias

El Emelec ecuatoriano condena las amenazas de muerte contra su presidente

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 16 ene (EFE).- El club ecuatoriano Emelec condenó este viernes las amenazas de muerte contra su presidente, Jorge Guzmán, después de que apareciera una pancarta y un monigote colgados de un puente próximo al estadio George Capwell con un mensaje: "Lárgate, Guzmán".

La amenaza contra el máximo directivo azul llega en momentos en que la entidad atraviesa una de sus peores crisis, con salidas de jugadores, problemas para inscribir refuerzos, la pérdida de puntos y la indignación de los fanáticos.

En un comunicado, el club guayaquileño solicitó a las autoridades investigar a fondo las manifestaciones violentas y aseguró que "buscan intimidar y aumentar la psicosis colectiva existente".

Tras una campaña llena de zozobra por las paralizaciones de sus actividades debido al atraso en el pago de salarios, Emelec fue castigado la semana pasada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con el retiro anticipado de 3 puntos antes de comenzar la temporada.

De persistir en los atrasos en los pagos a sus acreedores, la resta de puntos debe subir a 6.

Emelec también deberá someterse a una revisión de su directorio en el Viceministerio del Deporte, pues varios socios han presentado quejas ante dicho organismo estatal en contra del directorio liderado por Guzmán, pues consideran que se infringió la normativa nacional en las últimas elecciones que tuvo el club. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

80-61. El Real Madrid domina el clásico europeo con un Garuba estelar

Infobae

3-0. Dembele pone orden

Infobae

La Bolsa de São Paulo cae un 0,46 % pero termina la semana en verde

Infobae

Wall Street termina en rojo una semana marcada por resultados y la Reserva Federal

Infobae

Interceptados 17 inmigrantes en una patera en Formentera y otros 55 en Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”