El Ejército recibe los primeros 8x8 Dragón en la base de la Legión en Viator (Almería)

Almería, 16 ene (EFE).- El Ejército de Tierra ha oficializado este viernes la recepción de los primeros 41 Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 'Dragón', un hito que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "culminación de mucho esfuerzo" tras un proceso complejo en el que ha reconocido haber ejercido "presión" con el consorcio industrial para garantizar el cumplimiento del programa.

Durante el acto celebrado en la Base 'Álvarez de Sotomayor' en Viator (Almería), sede de la Brigada de La Legión, Robles ha presidido la entrega de estos blindados, destinados a sustituir a los veteranos BMR, Lince y RG-31, garantizando una mayor seguridad para las tropas frente a minas y explosivos -protección certificada recientemente por el INTA- y asegurando su capacidad de proyección estratégica en aviones A400M.

"La industria me ha sufrido mucho", ha admitido la ministra, quien ha recordado su "escepticismo" pasado ante los retrasos, aunque ha celebrado que las empresas "nunca perdieron el compromiso" y finalmente han entregado un producto con "la mejor tecnología".

Robles ha destacado que las Fuerzas Armadas cuentan "con unos hombres y mujeres entregados y unos hombres y mujeres que merecen, para su seguridad, lo mejor".

"Un Ejército de Tierra, como el resto de las Fuerzas Armadas, que hace que España tenga un compromiso pleno en el ámbito de la Alianza Atlántica, en el ámbito de la Unión Europea, más en momentos como los que estamos viviendo", ha añadido.

El director general de Armamento y Material (DGAM), el almirante Aniceto Rosique, ha detallado que, de los 41 vehículos recibidos, 40 se encuentran ya en la base almeriense y uno en la Academia de Logística de Calatayud.

Además, otros 24 están en proceso de calificación en la factoría de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y 42 más en distintas fases de producción, sumando un total de 107 unidades fabricadas o en proceso del total de 348 previstos en esta primera fase.

El jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), el teniente general Raimundo Rodríguez, ha explicado que el sistema se encuentra en fase de "evaluación operativa" para testar sus capacidades tácticas reales antes de su entrada en servicio masiva.

Las pruebas realizadas en Viator y San Gregorio con las versiones de zapadores han arrojado informes "realmente satisfactorios", según el MALE, que ha destacado también la implementación de sistemas de mantenimiento 4.0 y logística predictiva.

Por su parte, el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), el general de Ejército Amador Enseñat, ha subrayado que el 'Dragón' no es un fin en sí mismo, sino la "pieza clave" y la "columna vertebral" del proyecto 'Fuerza 2035', diseñado para transformar la estructura militar hacia un modelo más moderno, conectado e interoperable con los aliados de la OTAN y la UE.

Desde el lado industrial, Ángel Escribano, presidente de Indra -empresa que lidera el consorcio TESS Defence junto a Santa Bárbara, SAPA y Escribano-, ha agradecido la "exigencia" del Ministerio y ha asegurado que tras asumir el liderazgo del programa en junio se aplicó un plan de "diagnóstico y planificación" para remediar los retrasos acumulados.

El programa, que cuenta con una inversión gubernamental superior a los 2.612 millones de euros, incluye un plan de soberanía tecnológica. En esta línea, la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, ha destacado que este vertebra industrialmente el país a través de tres corredores en el norte, centro y sur peninsular.

Asimismo, el almirante Rosique ha revelado que se está ejecutando un "plan de desconexión de tecnologías israelíes", mediante el cual el consorcio está presentando alternativas nacionales para sustituir componentes de dicho origen sin detener el ritmo de producción. EFE

