El chef Dani García abre la cocina de su casa con su recetario más familiar

Sevilla, 16 ene (EFE).- El chef malagueño Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelin, ha decidido compartir algunos de sus trucos más útiles publicando el libro 'Cocina en casa como Dani García' (Espasa), en el que reúne recetas para hacer desde desayunos hasta cenas, pasando por "antojos" fuera de horarios, en lo que ha considerado, en una entrevista con EFE, su recetario más familiar.

"El título de mi libro es una declaración de intenciones: Cómo Dani cocina en su casa; pero para tampoco llevar a equívocos, sigue siendo el Dani García cocinero, solo que en casa, con una familia con hijos y con el estrés, la rapidez y las ganas o las pocas ganas o poco tiempo que puedes tener en tu casa; la diferencia es que empleo las nociones que tengo como cocinero profesional y las llevo ahí para que la gente las pueda hacer en su casa", explica el cocinero.

En este recetario también ofrece "muchos trucos para hacer la vida más fácil, que no quiere decir cocinar rápido y hacer algo malo, sino cocinar rápido pero haciendo cosas ricas y que queden bien", ha dicho sin hacer alarde de generosidad por enseñar esos trucos.

"Nací en una época en que ese mundo estaba cambiando; cuando empecé con 17 años mis profesores de cocina contaban que antiguamente los grandes jefes de cocina jamas compartían la receta; te pedían que prepararas algo pero luego ellos por detrás hacían las cosas que tenían que hacer; Ferran Adrià dijo que si la alta cocina española ha llegado donde ha llegado es porque todos son generosos y comparten", asegura.

"Esa generosidad es vital; a mí no es que me importe, es que me gusta compartir", dice quien como cocinero cuenta ya con cientos de discípulos y miles de seguidores.

García ha explicado haber seleccionado estas recetas "pensando en que todo el mundo las pueda hacer; el libro está organizado en apartados pensando en el día a día, pensando en desayunos y en el día a día, y las pinceladas que hay de alta cocina son superfáciles y están pensadas para cualquiera, ni precisan demasiados usos tecnológicos ni productos que no sean fáciles de conseguir".

Con este libro, el chef también ha tirado por tierra la creencia de que los cocineros profesionales no cocinan en casa: "Los cocineros son personas, tienen familia y si están en casa y su hijo les pide que le haga una pasta pues se la hace encantado de la vida; durante toda mi vida he cocinado en casa y, aunque mis hijas ahora están lejos, sigo cocinando".

En el libro también están sus orígenes, pero ha advertido que, si todo comenzó en la cocina de su madre y de su abuela, "eso es la esencia", pero ha llevado esa esencia a nuestros días, con su visión y con la capacidad que puede tener un cocinero profesional de enseñar que, por ejemplo, "una alcachofa la puedas hacer en el microondas en cuatro minutos" -una de las recetas del libro se llama 'Alcachofas en cero coma'-.

"Una receta de tortilla de camarones tiene mucho en lo que parecerse a la de mi madre; todo lo que he vivido en mi casa, con mi madre y con mi abuela, está en mi ADN y no puedo quitármelo por mucho que haga cualquier plato que no tenga nada que ver con ellas", apunta.

En su nuevo recetario también ha intentado reflejar que "la cocina no necesita quince ingredientes y quince pasos para dar; he intentado reducir todo esa mentalidad que se tiene para conseguir que una cosa esté rica para ayudar a la gente quitando complejidades e ingredientes para hacer algo rico".

García dice con humor que estas recetas son para hacer "sin dramas" y con ese espíritu ha incluido la fórmula para conseguir una "tortilla de patatas sin cebolla y sin complejos", en alusión a que no hay que tener complejos para añadirle una mayonesa de aceite de oliva al final de la masa, antes de cuajarla, y después cuajarla con un poco de mantequilla.

Una actitud de donde también ha sacado el chef una enseñanza: "Para ser cocinero no hay que tener complejos, sino ser tú mismo, como en cualquier ámbito en la vida; ser tú mismo, sin esperar un aplauso y sin importante la crítica y lo que la gente diga de ti". EFE

