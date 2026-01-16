El Benfica de Mourinho, sin Richard Ríos, busca ganar al Rio Ave, décimo en la tabla

Lisboa, 16 ene (EFE).- El Benfica de Mourinho, con Richard Ríos de baja por lesión, intentará sumar puntos este sábado frente al décimo en la clasificación, el Rio Ave, de los costarricenses Brandon Aguilera y Kevin Chamorro, en la 18ª jornada de la Liga de Portugal.

El equipo encarnado, que es tercero con 39 puntos, no podrá contar este fin de semana con el centrocampista colombiano, que sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho", según informó el Benfica este viernes a EFE, durante el partido de hace dos días contra el Oporto.

El internacional colombiano tuvo que ser sacado en camilla poco antes del descanso del encuentro de cuartos de final de la Copa de Portugal del pasado miércoles entre el Oporto y el Benfica, que el club lisboeta perdió por 1-0, quedando desclasificado.

Por su parte, el Rio Ave, donde también milita el delantero español Marc Gual, exjugador del Sevilla y el Zaragoza, llega a este duelo después de haber vencido por 3-1 en casa al Casa Pia en la liga, aunque lleva una campaña irregular, lo que le ha puesto décimo.

Tras esa derrota, el Casa Pia se enfrenta este viernes al reto del Sporting, segundo en la clasificación con siete puntos menos que el líder, el Oporto.

Los 'leones', que el próximo martes se batirán al PSG de Luis Enrique en la Liga de Campeones, acuden a la cita de hoy después de que el delantero colombiano Luis Suárez anotara cuatro tantos en los dos últimos partidos ante el Arouca y el Nacional, sumando ya 17 en el torneo nacional.

El domingo, el Oporto procurará afianzar aún más su liderato frente al séptimo, el Vitória de Guimarães, que se proclamó campeón de la Copa de la Liga el pasado fin de semana ante el Braga del técnico español Carlos Vicens.

Los 'dragones', que acaban de sellar por una temporada más, hasta 2028, el contrato del entrenador italiano Francesco Farioli, acuden a este encuentro después de haber eliminado al Benfica de la Copa de Portugal, tras vencer el miércoles pasado por 1-0.

En la primera vuelta de la liga, el Oporto venció al 'Guimarães' por 3-0 con dos goles del español Samu Aghehowa.

- Partidos de la 18ª jornada de la Liga de Portugal.

Viernes:

Sporting-Casa Pia.

Sábado:

Gil Vicente-Nacional.

AVS-Arouca.

Alverca-Moreirense.

Rio Ave-Benfica.

Domingo:

Santa Clara-Famalicão.

Tondela-Braga.

Vitória de Guimarães-Oporto.

Lunes:

Estrela Amadora- Estoril. EFE