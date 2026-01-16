Espana agencias

El Benfica de Mourinho, sin Richard Ríos, busca ganar al Rio Ave, décimo en la tabla

Guardar

Lisboa, 16 ene (EFE).- El Benfica de Mourinho, con Richard Ríos de baja por lesión, intentará sumar puntos este sábado frente al décimo en la clasificación, el Rio Ave, de los costarricenses Brandon Aguilera y Kevin Chamorro, en la 18ª jornada de la Liga de Portugal.

El equipo encarnado, que es tercero con 39 puntos, no podrá contar este fin de semana con el centrocampista colombiano, que sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho", según informó el Benfica este viernes a EFE, durante el partido de hace dos días contra el Oporto.

El internacional colombiano tuvo que ser sacado en camilla poco antes del descanso del encuentro de cuartos de final de la Copa de Portugal del pasado miércoles entre el Oporto y el Benfica, que el club lisboeta perdió por 1-0, quedando desclasificado.

Por su parte, el Rio Ave, donde también milita el delantero español Marc Gual, exjugador del Sevilla y el Zaragoza, llega a este duelo después de haber vencido por 3-1 en casa al Casa Pia en la liga, aunque lleva una campaña irregular, lo que le ha puesto décimo.

Tras esa derrota, el Casa Pia se enfrenta este viernes al reto del Sporting, segundo en la clasificación con siete puntos menos que el líder, el Oporto.

Los 'leones', que el próximo martes se batirán al PSG de Luis Enrique en la Liga de Campeones, acuden a la cita de hoy después de que el delantero colombiano Luis Suárez anotara cuatro tantos en los dos últimos partidos ante el Arouca y el Nacional, sumando ya 17 en el torneo nacional.

El domingo, el Oporto procurará afianzar aún más su liderato frente al séptimo, el Vitória de Guimarães, que se proclamó campeón de la Copa de la Liga el pasado fin de semana ante el Braga del técnico español Carlos Vicens.

Los 'dragones', que acaban de sellar por una temporada más, hasta 2028, el contrato del entrenador italiano Francesco Farioli, acuden a este encuentro después de haber eliminado al Benfica de la Copa de Portugal, tras vencer el miércoles pasado por 1-0.

En la primera vuelta de la liga, el Oporto venció al 'Guimarães' por 3-0 con dos goles del español Samu Aghehowa.

- Partidos de la 18ª jornada de la Liga de Portugal.

Viernes:

Sporting-Casa Pia.

Sábado:

Gil Vicente-Nacional.

AVS-Arouca.

Alverca-Moreirense.

Rio Ave-Benfica.

Domingo:

Santa Clara-Famalicão.

Tondela-Braga.

Vitória de Guimarães-Oporto.

Lunes:

Estrela Amadora- Estoril. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La policía tratará de recuperar los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón, dice abogada

Infobae

Sancionan con 30.000 euros a una panadería de Barcelona por publicidad sexista

Infobae

Junts no acudirá a la ronda de reuniones de Sánchez con los partidos en Moncloa

Infobae

Los niños españoles recaudaron 2,4 millones para proyectos de infancia misionera

Infobae

Las galerías de arte cerrarán del 2 al 7 de febrero para exigir un tipo reducido de IVA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Álvarez de Toledo (PP) afirma

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula