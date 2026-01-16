Espana agencias

El Bayern cuenta con el regreso seguro de Kimmich y probable de Musiala a la convocatoria

Berlín, 16 ene (EFE).- El Bayern Múnich cuenta para esta sábado con el regreso, prácticamente seguro, de Joshua Kimmich, y probable de Kamal Musiala a la convocatoria para el duelo contra RB Leipzig, dijo este viernes en conferencia de prensa el entrenador Vincent Kompany.

Kompany dijo que incluso está dentro de lo posible de Kimmich forme parte de la alineación titular, en la que ocuparía probablemente la posición de lateral derecho en vista de las bajas de Konrad Laimer y Josip Stasinic.

Kimmich se había perdido los últimos cuatro partidos del Bayern por una lesión de tobillo.

Con respecto a Musiala, Kompany dijo que "si todo sale como está planeado" estará en la convocatoria, pero advirtió que el plan no es de momento que ni él ni Alphonso Davies -ambos vienen de largas lesiones- tengan un papel decisivo.EFE

