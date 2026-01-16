El Bakkali, Kipruto, Alemeshete y Forero, favoritos en la carrera de Jaén

Jaén, 16 ene (EFE).- La cuadragésima tercera edición de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón reunirá este sábado a atletas de talla mundial sobre un recorrido de 10 kilómetros por las calles de Jaén, con el marroquí Soufiane El Bakkali, el keniano Benson Kipruto, la etíope Mekedes Alemeshete o la española María Forero entre los favoritos.

Esta tradicional carrera de fondo comenzará a las 20.00 horas y su trazado ha sufrido este año modificaciones por motivos de seguridad, debido a corrimientos de tierra en algunas viviendas próximas a la línea de salida y de meta, aunque la organización ha diseñado un recorrido alternativo que mantiene la espectacularidad de la prueba y garantiza la seguridad de atletas y público.

Entre los principales aspirantes al triunfo en la categoría masculina destaca el marroquí El Bakkali, doble campeón olímpico (Tokio 2020 y París 2024) y doble campeón del mundo de 3.000 metros obstáculos, quien precisamente debutó en la distancia de 10 kilómetros en ruta en esta prueba nocturna de la capital jiennense.

El año pasado firmó un segundo puesto con 29:42, una marca que lo situó entre los mejores tiempos históricos del circuito de la Noche de San Antón homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Otro contendiente de altura será el keniano Benson Kipruto, medallista de bronce en el maratón de los Juegos de París 2024 y ganador de maratones emblemáticas como Nueva York, Boston, Chicago y Tokio.

A sus 34 años, Kipruto busca convertirse en el primer atleta en completar el pleno de victorias en el 'World Marathon Majors' y llega a Jaén con la intención de imponerse en la prueba de 10K, que supone un reto distinto a las largas distancias en ruta que domina.

Entre los españoles sobresalen corredores de gran nivel como Daniel Arce, finalista olímpico en París 2024 en 3.000 obstáculos y doble campeón de España en esta disciplina; Fernando Carro, ganador de la San Antón 2020 y poseedor del récord español de 10K en ruta; e Ignacio Fontes, especialista en 1.500 y varias veces ganador de la Milla Urbana de Otoño Manuel Pancorbo.

Óscar Gaitán, con 19 años y medallista continental sub-20, completará el bloque nacional de aspirantes a los puestos de honor.

En la categoría femenina, la etíope Mekedes Alemeshete, vigente campeona de la San Antón, intentará repetir triunfo tras registrar 32:53 el año pasado, la octava mejor marca histórica en la prueba. Ganadora de pruebas de la Liga de Diamantes y medallista mundial sub-20, es una de las favoritas indiscutibles en la distancia de 10 kilómetros.

Entre las aspirantes nacionales destacan la onubense María Forero, que ha firmado un 2025 espectacular con títulos europeos sub-23 en cross y 5.000 metros, además de ser decimocuarta en el Mundial de Campo a Través; la palentina Carla Gallardo, que acumula récords nacionales y podios en 10 kilómetros y media maratón; y la cacereña Laura Luengo, campeona de España de maratón y media maratón, y marcas cercanas a los 32 minutos en 10K. EFE

