Espana agencias

El 112-Euskadi supo que había al menos 2 víctimas mortales de la dana a las 21:05 del 29-O

Guardar

València, 16 ene (EFE).- El servicio de emergencias 112 del País Vasco atendió 32 peticiones telefónicas de auxilio el 29 de octubre de 2024 relacionadas con las riadas que asolaron el sur de la provincia de Valencia y supo de la existencia de al menos dos víctimas mortales a las 21:05 horas.

Según consta en un informe remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la emergencia, el 112 de Euskadi atendió un total de 32 relacionadas con la dana los días 29 y 30 de octubre.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, está firmado por el director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco, Joseba Zorrilla.

La jueza instructora de Catarroja solicitó al Gobierno vasco un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 de Euskadi por derivación del 112 de la Comunitat Valenciana en aquella jornada trágica, que se saldó con 230 víctimas mortales.

En la respuesta, el Gobierno vasco da detalle de cada una de las llamadas que se recibieron entre las 18:15 horas del 29 de octubre, cuando un hombre residente en Bilbao llamó para decir que su mujer estaba en un chalé de Picassent que se estaba anegando, y las 17:18 del 30, cuando una persona llamó desde Ispaster (Bizkaia) porque no podía contactar con su hija en la Comunitat Valenciana.

En los primeros momentos de las inundaciones, una mujer llamó desde Zegama (Gipuzkoa) a las 20:26 horas para informar de que una amiga suya que trabajaba como cuidadora en Catarroja no había podido subir por las escaleras a una persona dependiente de la que se hacía cargo y que ésta se había ahogado.

El siguiente fallecido del que tuvieron constancia los técnicos que atendían el 112 del País Vasco fue a las 21:05 horas, cuando un comunicante que hablaba desde Vitoria informaba del fallecimiento de una persona en una nave industrial de Loriguilla.

La mayoría de las comunicaciones corresponde a personas que tienen familiares o amigos en la Comunitat Valenciana que están en apuros o desaparecidos.

El informe del Gobierno vasco detalla que en muchos casos fue imposible transferir las llamadas a los servicios de emergencias de la Comunitat Valenciana, ni al 112, ni a la Guardia Civil o las policías locales de los municipios afectados por las riadas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Fiscalía critica que el juez Peinado siga insistiendo en investigar sobre Air Europa

Infobae

Txus Vidorreta: “Para estar arriba tenemos que superar momentos difíciles como este”

Infobae

Este sábado, precipitaciones en la península y Baleares y nevadas en los Pirineos

Infobae

Duelo en el abismo en el Ibercaja Estadio

Infobae

Quinta victoria de Loprais en camiones y liderato consolidado de Zala

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Seis años de prisión por

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Carlos Cuerpo, el ministro preferido de los españoles y el único que aprueba en la encuesta del CIS

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

El precio de la luz en España para este 17 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”