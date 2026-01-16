Ecuador vuelve a emitir bonos de deuda externa después de siete años

Quito, 16 ene (EFECOM).- Ecuador vuelve a emitir bonos de deuda externa, marcando así su regreso a los mercados internacionales después de siete años, informó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas ecuatoriano.

Esta iniciativa se sustenta en la "profunda transformación económica que actualmente atraviesa" Ecuador, indicó en un comunicado en el que no precisó cantidades o plazos de la operación.

Señaló que, en menos de dos años, el Gobierno de Daniel Noboa ha dado pasos concretos "para reconstruir la confianza de los mercados internacionales, ordenando la política fiscal, fortaleciendo la transparencia y demostrando capacidad de asumir y cumplir compromisos".

Noboa, que en noviembre de 2023 asumió el mandato presidencial hasta completar el periodo de Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2025), fue reelegido en los comicios de 2025 para gobernar hasta 2029.

Regresar a mercados internacionales amplía el acceso a financiación externa en condiciones convenientes y contribuye a diversificar las fuentes de recursos, destacó.

El retorno a los mercados internacionales habilita, además, la ejecución de operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la deuda y reducir presiones del servicio en el mediano plazo, fortaleciendo su sostenibilidad y consolidando la reintegración del Ecuador a los mercados globales de capitales.

Con ello, se liberará espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura, explicó.

"Este es un hito que reconstruye la confianza de los inversionistas internacionales en la economía ecuatoriana gracias a la gestión responsable de las finanzas públicas, la misma que se deterioró en años anteriores por decisiones que afectaron la credibilidad del país, como episodios de incumplimiento que elevaron el costo de financiamiento externo", indicó el Ministerio. EFECOM