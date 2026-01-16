Espana agencias

Ecologistas temen que el acuerdo UE Mercosur aumente la deforestación y las emisiones

Guardar

Madrid, 16 ene (EFE).- Grupos medioambientales como Greenpeace o Ecologistas en Acción temen que el histórico Acuerdo comercial UE Mercosur, que se firmará este sábado, aumente la deforestación y las emisiones y sostienen que "pone en peligro la naturaleza".

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) dio el pasado viernes luz verde al Tratado entre los 27 y los países del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que será ahora rubricado en Paraguay en medio de las protestas del sector agrícola en Europa.

Entre las inquietudes de los agricultores figura que ese pacto comercial derive en importaciones baratas de productos provenientes de Sudamérica que no respeten las normativas ecológicas y de seguridad alimentaria por las que se rige el bloque.

Un portavoz de Greenpeace, Miguel Soto, explica a EFE por qué un acuerdo que permitirá la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo al suprimir aranceles acarrea elementos nocivos desde un punto de vista ecológico. En este sentido, recuerda que "la misma UE reconoce que va a incrementar la deforestación".

Dentro de las particularidades del polémico pacto que pondrán en jaque al medioambiente, Soto alega que dará "otra vuelta de tuerca más al mundo de los polinizadores, que ya están suficientemente en crisis" al exponerlos a más químicos, con la potencial amenaza a su biodiversidad.

Menciona también el potencial conflicto que se generará entre el tratado y el reglamento europeo de lucha contra la deforestación -el EUDR-, que regula la importación de productos procedentes de zonas de riesgo de deforestación y que se ha aplazado por segunda vez al próximo diciembre.

"Si este acuerdo comercial se firma y la UE quiere poner en marcha la EUDR, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay van a decir ¿Cómo, si hemos firmado un acuerdo comercial para importar soja y vacuno, vais a decir que no ahora a lo que hemos firmado?", se pregunta.

Acerca de esto, el portavoz observa que "no deja claro la prevalencia de los reglamentos europeos respecto a la importación de productos porque lo que hace ese reglamento es obligar a sus importadores a vigilar su cadena de suministro, etc.", con lo que "la EUDR se ve comprometida".

El clamor contra el tratado es generalizado entre las organizaciones medioambientales. Desde Ecologistas en Acción, su miembro y portavoz, Tom Kucharz, manifiesta en declaraciones a EFE el rechazo de ese grupo al pacto por "poner en riesgo la naturaleza, la agricultura familiar, el empleo digno, la salud y los derechos humanos para beneficiar a las grandes empresas multinacionales".

En España, su aplicación "incumple claramente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a reducir las emisiones al menos un 23 % antes de 2030 y a proteger los sumideros de carbono, la biodiversidad y los sistemas alimentarios sostenibles", señala.

Esa organización argumenta, además, que es un tratado "incompatible con los compromisos del Acuerdo de París".

Promueve, según Ecologistas en Acción, el incremento masivo del comercio transatlántico -carne, soja, automóviles, etcétera-, la expansión del transporte marítimo intercontinental (con su impacto en el aumento de emisiones), el aumento de la deforestación y el uso de agroquímicos y la competencia desleal frente al a producción europea regulada climáticamente.

Todo ello dará como resultado "más emisiones, más deforestación y más huella ecológica importada", según Kucharz, que observa cómo la producción de productos agropecuarios para la exportación a la UE ya está destruyendo grandes extensiones de bosque en Argentina, Brasil y Paraguay y el acuerdo "aceleraría la destrucción de la Amazonía y otros ecosistemas en esos países".

Mediante la eliminación de los aranceles a los pesticidas, "aumentará los márgenes de beneficio potenciales para los fabricantes europeos de pesticidas y seguirá impulsando el comercio de estos productos peligrosos para las personas y el medioambiente".

En este sentido, indica que los pesticidas se producen en la UE por empresas como BASF o Bayer, que se venden a Brasil, "donde matan a las personas, contaminan el medioambiente, los recursos hídricos y a miles de personas que los aplican en los campos o consumen los alimentos rociados". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Palomares: 60 años de "diplomacia radiactiva" y 50.000 m³ de tierra sin mover

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 16 de enero de 2026

Infobae

Dos detenidos en Zamora tras precipitarse una mujer desde un tercer piso y quedar herida

Infobae

Fitch mejora la calificación de riesgo crediticio de Kutxabank

Infobae

El Nikkei baja un 0,32 % por la recogida de beneficios tras subidas récord

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Carlos Melio, abogado: “Si has

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula