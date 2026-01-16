Espana agencias

Ecologistas critica "estrategia" para convertir Palomares en "laboratorio a cielo abierto"

Guardar

Almería, 16 ene (EFE).- Ecologistas en Acción ha criticado la actuación de las administraciones en las seis décadas desde que el 17 de enero de 1966 cayeron en Palomares cuatro bombas termonucleares estadounidenses y asegura que se ha tratado de "una estrategia consciente" para convertir la pedanía en un "laboratorio a cielo abierto" donde estudiar los efectos del plutonio.

El abogado del colectivo, José Ignacio Domínguez, ha declarado a EFE que las administraciones "engañaron a la población diciendo que estaba todo limpio para que iniciaran actuaciones agrícolas, respirasen el plutonio y luego analizar en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) cómo evolucionaba su salud".

Una situación que, según denuncia, ha permitido legalmente que los vecinos reciban dosis de radiación muy superiores a lo normal.

La clave, según Domínguez, reside en la clasificación administrativa, ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cataloga la zona como de "contaminación perdurable", lo que permite unos límites de exposición de hasta 20 milisievert (unidad que mide la dosis de radiación) al año, frente al milisievert habitual.

"Para hacernos una idea, una radiografía de tórax supone recibir 0,1 milisievert. Quiere decir que 20 milisievert suponen 200 radiografías de tórax al año", calcula Domínguez, que considera esta situación "absolutamente intolerable".

La alerta ecologista se ha reactivado ante el reciente proyecto para construir 1.600 viviendas en el sector PA-4, sobre los terrenos donde se instaló en 1966 el llamado 'Campamento Wilson' del ejército estadounidense.

"Todas las tardes los americanos limpiaban ahí los vehículos llenos de polvo radiactivo, les echaban agua dulce y ese agua se filtraba y ahí sigue", por lo que si las obras comienzan, "se levantará ese plutonio oculto", explica el abogado.

Desmiente que la contaminación esté confinada tras las vallas y cita un estudio realizado en un laboratorio de Zúrich con muestras tomadas en la calle Diseminado la Punta, una zona de paso público, donde se hallaron "400 bequerelios por gramo de americio, una cantidad brutal en una acera por donde circula la gente y el ganado".

Sobre la vía diplomática, Ecologistas en Acción da por "imposible" que la administración Trump asuma la limpieza y lamenta las oportunidades perdidas por España para presionar a Estados Unidos.

En el frente judicial, el caso sigue vivo en la Audiencia Nacional, aunque atrapado en un bucle burocrático. Tras sentenciar el Supremo que el CSN no era competente para limpiar, el Gobierno modificó la Ley de Energía Nuclear aprovechando un decreto sobre la guerra de Ucrania para asignar la competencia al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que hasta ahora, según Domínguez, se ha mantenido "completamente ausente".

Ante este bloqueo, Ecologistas propone una solución pragmática: construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la zona -como tienen las centrales nucleares- para guardar la tierra confinada hasta que haya solución definitiva, y utilizar el cercano puerto de Garrucha, con once metros de calado, para un hipotético traslado. EFE

1011266

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Granados vuelve al banquillo por el caso Púnica, más de 11 años después de su arresto

Infobae

Maíllo advierte que quien lidere la actualización de Sumar debe pasar unas primarias

Infobae

La novela suave y los 'sport romances' entran con fuerza en las lecturas juveniles de 2026

Infobae

Albares reduce a una reunión de cortesía el encuentro entre Donald Trump y Corina Machado

Infobae

Sánchez pide avanzar hacia una defensa europea común incluso sin acuerdo de los 27

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI aumenta su corte:

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

ECONOMÍA

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey