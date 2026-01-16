Duelo en el abismo en el Ibercaja Estadio

Zaragoza/San Sebastián, 16 ene (EFE).- El Real Zaragoza y la Real Sociedad B disputarán este sábado (18.30 horas) un importante partido de LaLiga Hypermotion en el que los blanquillos, penúltimos, tendrán opciones de abandonar la zona de descenso, mientras que el conjunto vasco, decimoctavo, podría caer a los puestos que conducen a Primera RFEF.

Un duelo en el abismo al que el conjunto aragonés llega con 20 puntos, tres menos que el filial 'txuri-urdin', que venció en la primera jornada en casa al Zaragoza por 1-0.

Si los locales logran vencer por mayor diferencia y los resultados de los rivales directos les acompañan, los blanquillos podrían abandonar los puestos de descenso que ocupan desde la quinta jornada.

El partido lo encaran después de la estimulante victoria cosechada el sábado ante el líder, el Racing de Santander, y en su campo (2-3), con triplete de Kenan Kodro incluido.

Sin embargo, el técnico del Zaragoza, Rubén Sellés, no quiere pecar de optimismo porque es consciente de que su conjunto aún mantiene muchos 'debes' tras concluir la primera vuelta.

Sellés tiene problemas en la defensa, ya que el serbio Aleksandar Radovanovic permanecerá entre dos y tres semanas de baja tras fracturarse el esternón.

Y aunque estarán disponibles Pablo Insua, Keidi Bare, Paul Akouokou y Pau Sans, el técnico ha puesto en duda que Martín Aguirregabiria llegue a participar en el partido.

Con estas dudas, el entrenador podría partir de inicio con el meta argentino Rubén Andrada y una línea de cuatro en defensa como la que utilizó en El Sardinero, con Álex Gomes en el lateral derecho, Insua y Saidu en el centro de la zaga y Dani Tasende en el costado izquierdo.

El eje formado en la medular por Keidi Bare y Raúl Guti es un fijo del técnico valenciano desde hace varias jornadas, mientras que todo apunta a que Francho Serrano repita en el carril derecho y Valery Fernández regrese al izquierdo.

Arriba, lo más probable es que Kodro vuelva a ser el referente ofensivo tras su gran rendimiento en Santander, aunque no podrá estar acompañado por Mario Soberón, sancionado.

El filial de la Real Sociedad B ha cosechado dos empates consecutivos ante la Cultural Leonesa y el Albacete, dos puntos que no le han permitido salir de la zona comprometida de la tabla y le mantienen en una situación de necesidad.

El equipo 'txuri urdin' no está en puestos de descenso, pero tiene los mismos puntos que un Huesca que ocupa una de las plazas a evitar en la clasificación.

El Sanse ha disputado diez encuentros a domicilio en lo que va de campeonato y sólo ha podido sacar cuatro puntos, tres ante el Deportivo y uno frente a la Cultural Leonesa.

Un bagaje muy pobre lejos de San Sebastián para un conjunto que necesita empezar a sumar de tres en tres si no quiere ver peligrar la permanencia.

Su entrenador, Jon Ansotegi, tiene las bajas de Mariezkurrena, sancionado, y Marchal, tocado tras disputar un partido con la selección española sub-19. También es duda Unax Agote, después de que la semana pasada se le saliese un hombro, aunque no está descartado.

Luken Beitia, que entró en la convocatoria la pasada semana tras superar una lesión, apunta a volver al once, aunque su acompañante no está nada claro entre Kazunari Kita y el capitán Mikel Rodríguez.

Peru Rodríguez, Jon Balda y Carbonell también podrán volver a ser de la partida tras cumplir la sanción por acumulación de cinco cartulinas amarillas ante el Albacete, por lo que el entrenador vizcaíno podrá alinear el once de gala.

En la parcela ofensiva, parece que el tridente Ochieng-Astiazarán-Carrera va cogiendo forma tras muchas jornadas de rotaciones y cambios, pero también podría entrar Dani Díaz.

- Alineaciones probables:

Zaragoza: Andrada; Tasende, Insua, Saidu o Tachi, Álex Gomes; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery o Cuenca; Toni Moya o Cuenca, Kodro.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Carbonell; Ochieng, Astiazarán y Carrera.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (Comité castellanoleonés)

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 18.30. EFE

mds/lef/cpg/ism