Detenido en Marín (Pontevedra) un colombiano buscado en México por tráfico de drogas

Pontevedra, 16 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Marín (Pontevedra) a un hombre de 42 años, de origen colombiano, al que buscaban en México por tráfico de drogas.

Esta persona, que figuraba en las listas de Interpol con una orden internacional de búsqueda y detención, no tenía antecedentes policiales en España.

Sobre él constaba, sin embargo, una requisitoria judicial internacional en vigor dictada por un juzgado de México por un delito de tráfico de drogas.

El hombre había fijado su domicilio en Marín y, tras tener constancia de esta circunstancia, agentes de la comisaría de la Policía Nacional iniciaron las gestiones para su localización y detención.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de su domicilio y lograron detenerle.

Una vez arrestado, fue trasladado a la Audiencia Nacional, a la espera de realizar todos los trámites necesarios para su extradición a México para cumplir la pena de prisión a la que ha sido condenado en aquel país.

Los organismos de cooperación internacional establecidos para estos supuestos, a través de Interpol, fueron los que trasladaron la petición de colaboración para el arresto.

De esta manera, llegó a la Policía Nacional un escrito que solicitaba la comprobación del actual paradero de este individuo y su detención requerida por las autoridades judiciales de México por una condena firme. EFE

1011573