Espana agencias

Detenido en Marín (Pontevedra) un colombiano buscado en México por tráfico de drogas

Guardar

Pontevedra, 16 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Marín (Pontevedra) a un hombre de 42 años, de origen colombiano, al que buscaban en México por tráfico de drogas.

Esta persona, que figuraba en las listas de Interpol con una orden internacional de búsqueda y detención, no tenía antecedentes policiales en España.

Sobre él constaba, sin embargo, una requisitoria judicial internacional en vigor dictada por un juzgado de México por un delito de tráfico de drogas.

El hombre había fijado su domicilio en Marín y, tras tener constancia de esta circunstancia, agentes de la comisaría de la Policía Nacional iniciaron las gestiones para su localización y detención.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de su domicilio y lograron detenerle.

Una vez arrestado, fue trasladado a la Audiencia Nacional, a la espera de realizar todos los trámites necesarios para su extradición a México para cumplir la pena de prisión a la que ha sido condenado en aquel país.

Los organismos de cooperación internacional establecidos para estos supuestos, a través de Interpol, fueron los que trasladaron la petición de colaboración para el arresto.

De esta manera, llegó a la Policía Nacional un escrito que solicitaba la comprobación del actual paradero de este individuo y su detención requerida por las autoridades judiciales de México por una condena firme. EFE

1011573

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La policía tratará de recuperar los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón, dice abogada

Infobae

Sancionan con 30.000 euros a una panadería de Barcelona por publicidad sexista

Infobae

Junts no acudirá a la ronda de reuniones de Sánchez con los partidos en Moncloa

Infobae

Los niños españoles recaudaron 2,4 millones para proyectos de infancia misionera

Infobae

Las galerías de arte cerrarán del 2 al 7 de febrero para exigir un tipo reducido de IVA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Álvarez de Toledo (PP) afirma

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula