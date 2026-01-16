Espana agencias

Detenida por segunda vez una falsa doctora por terapias inventadas y recetas sin licencia

Valladolid, 16 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido por segunda vez en Burgos a una falsa médica y su hijo, y además en esta ocasión a la expareja de la presunta estafadora, por recetar sin licencia y prescribir terapias inventadas a al menos 10 víctimas de cuatro comunidades autónomas, con problemas físicos o psicológicos, aunque no se descartan más personas afectados.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que la mujer, sin titulación oficial en medicina, y el hijo, actuaban mediante el engaño, con el pretexto de mejorar la salud de las víctimas con todo tipo de tratamientos a precios desorbitados.

En estas últimas investigaciones hay seis nuevas víctimas por los tratamientos médicos prescritos por la falsa doctora especialista, y las personas afectadas son de Asturias, Burgos (2), Gipuzkoa (2) y Valencia.

Los timadores también poseían un criadero ilegal y realizaban venta de mascotas que nunca recibían los compradores.

Y por ello también hay cuatro personas perjudicadas, dos de ellas como consecuencia de la venta de perros y de daños y deudas pendientes en las viviendas alquiladas.

Los otros dos perjudicados son una clínica veterinaria y un veterinario colegiado por impago de tratamientos, falsificación de recetas y suplantación de identidad.

La mujer aportaba a veces un número de colegiado de la asociación médica estadounidense como especialista en neurología, neurocirugía, neurofisiología clínica y diagnóstica, pero sin poderlo acreditar documentalmente, y era ella la que establecía la primera comunicación con las víctimas.

En cuanto a la expareja y el hijo, colaboraban con la preparación de las dosis y su envío, y el último era la persona que recibía los honorarios por los tratamientos dispensados por su madre.

La falsa doctora aprovechaba el momento de vulnerabilidad mental o física de los pacientes para aconsejarles clínicamente terapias medicinales y manuales.

Además, se ofrecía para colaborar e introducirse en su círculo más cercano para obtener información personal que aprovechaba para su beneficio.

La investigación de una cuenta bancaria tutelada por el hijo ha descubierto diversos ingresos recibidos mediante transferencias durante los últimos siete años, con una suma que roza los 285.000 euros pese a que tanto él como su madre carecen de actividad laboral y, por tanto, de ingresos legales.

Tras analizar el contenido de los teléfonos móviles intervenidos, la Guardia Civil ha conocido que la fuente de ingresos de los detenidos era la estafa en general, aplicada en el campo de la medicina, la venta de perros y la veterinaria; esta última tras comprobar que suplantaba a un profesional colegiado y el descubrimiento de recetas modificadas.

También se ha evidenciado el uso de pseudónimos para enmascararse, lo que refuerza el fraude que llevaba a cabo desde el año 2015: “Hada” en la faceta de médico, “Celia” en el campo de la venta de perros o “Israel” eran los nombres usados, este último como veterinario para falsificar recetas con las que obtener antibióticos, colirios, antiinflamatorios y vacunas.

El dinero obtenido bajo engaño por los tratamientos prescritos para sanar las patologías descritas por los pacientes supera los 48.400 euros y elevan la cifra total a los 177.000 euros estafados.

Aunque son diez las víctimas por tratamientos médicos que han denunciado sentirse engañadas, los investigadores tienen constancia de que las reales son muchas más, por lo que el caso sigue abierto y no se descartan más afectados.

La operación “Adabur” la ha dirigido el área de investigación del puesto principal Alfoz de Burgos, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Burgos, donde han sido entregadas las diligencias. EFE

