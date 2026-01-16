Espana agencias

Desestimada la denuncia contra Canadá por posible sabotaje para clasificación olímpica

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) ha desestimado la denuncia de posible sabotaje para la clasificación olímpica hecha por la deportista estadounidense Katie Uhlaender y otras federaciones tras la retirada de cuatro integrantes del equipo canadiense de skeleton en una competición previa a los Juegos de Milán-Cortina 2026.

La Unidad de Integridad Interina (IIU) de la IBSF concluyó en su resolución hecha pública que la retirada a última hora de las atletas generó la preocupación de una posible "manipulación inadmisible", pero su normativa actual permite a las federaciones nacionales retirar a los atletas de la competición en cualquier momento.

Esto, afirma, "impide cualquier conclusión de que una conducta expresamente permitida por las reglas de competición sea impropia o cree un beneficio indebido", por lo que desestima las quejas.

No obstante, la IBSF anunció que encargará a su Comité Deportivo revisar en su reunión de primavera este incidente ocurrido en la NAC de Lake Placid y, posiblemente, sugerir ajustes a las Reglas.

La IBSF abrió una investigación tras la reclamación encabezada por Katie Uhlaender, por la decisión del seleccionador de Canadá, Joe Cecchini, de retirar a cuatro de las seis integrantes de su equipo femenino en la Copa Norteamericana (del 7 al 11 de enero), para una posible manipulación de la competición, lo que acabó con sus opciones de clasificarse para sus sextos Juegos.

El organismo recordó que la retirada de las canadienses conllevó una reducción de los puntos de ranking para todos los participantes del 75% en lugar del 100%, lo que potencialmente respaldaba las acusaciones de que Canadá buscaba asegurar una segunda plaza de cuota para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Finalmente, la unidad de integridad (IIU) desestimó las quejas al concluir que las Reglas y Reglamentos actuales de la IBSF no dan motivos para considerar un incumplimiento de las Reglas Internacionales, ni del Código de Conducta, ni del Código de Ética por parte del entrenador de Canadá o su federación.

Pese a la desestimación, la IIU señaló que "se debe recordar al entrenador canadiense y a la Federación Nacional que, si bien actuaron dentro de la 'letra' del Código de Conducta de la IBSF, se espera que todas las partes interesadas actúen también dentro del espíritu del Código, cuyo objetivo es promover el juego limpio y la conducta ética en todo momento". EFE

