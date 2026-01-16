Declarado culpable de homicidio imprudente el vigilante acusado de matar a un hombre

Ciudad Real, 16 ene (EFE).- El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de un delito de homicidio imprudente al vigilante acusado de matar a un hombre en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) en 2022, a las puertas de un bar.
Tras conocer el veredicto del jurado, la Fiscalía, que había pedido durante el juicio una pena de 14 años de prisión para el acusado como autor de un delito de homicidio, ha modificado su petición para rebajarla hasta cuatro años, la máxima prevista para el tipo penal de homicidio imprudente.
Esa petición ha sido apoyada también por la acusación particular. EFE
abc/daa
