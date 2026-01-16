Espana agencias

Davidovich se queda sin final en Adelaida; Humbert jugará con Machac

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El español Alejandro Davidovich se quedó en puertas de la sexta final de su carrera tras caer en la semifinal del torneo de Adelaida contra el francés Ugo Humbert por 6-3, 5-7 y 7-6(4), después de dos horas y 35 minutos.

El malagueño, que insiste en inaugurar su historial con un título tras las cinco finales perdidas, cuatro el pasado año, no pudo completar su remontada ante el jugador galo, al que había ganado antes en tres de las cuatro ocasiones que se habían enfrentado en el circuito, la última en Basilea el pasado curso.

Sin embargo, arrancó mal el español, decimoquinto del mundo, de 26 años, aunque se enderezó en el segundo set. Pero en la manga decisiva, sin roturas, el choque quedó en manos del tie break, donde Humbert fue mejor.

Davidovic partirá hacia Melbourne para iniciar su andadura por el Abierto de Australia sin el título de Adelaida, por el que pujará Humbert, que disputará la undécima final de su carrera ante el checo Tomas Machac, que en la otra semifinal se impuso al estadounidense Tommy Paul por 2-6, 6-3 y 6-3. EFE

