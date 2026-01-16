Espana agencias

Condenados por adoctrinar en la yihad a jóvenes de Melilla, incluido un niño de 12 años

Madrid, 16 ene (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a dos hombres a seis años y medio de prisión por adoctrinar en el yihadismo a jóvenes y menores de Melilla, incluido el sobrino de uno de los condenados, de 12 años de edad.

Los acusados, Rachid Akouad y El Ourdani Zaroith, de nacionalidad marroquí han sido condenados como autores de un delito adoctrinamiento terrorista para la incorporación a una organización o grupo terrorista o para colaborar con cualquiera de ellos o sus fines.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera probado que ambos emplearon las redes sociales, foros y páginas web para desarrollar una intensa actividad en la que expresaron una "radicalidad progresiva" de sus creencias religiosas, a través de una "visión ultraortodoxa del islam, que les llevó a asumir íntegramente los postulados del Estado Islámico".

A partir de 2020 y hasta su detención, en 2022, pasaron a un "intenso proselitismo y una llamada constante a terceros a abrazar los postulados de la yihad y combatir mediante la guerra santa contra todo aquello que fuera ajeno a la misma".

De las redes sociales pasaron a mantener también reuniones físicas con terceros en Melilla, algunas con menores, en las que impartían postulados violentos y ligados con la yihad, mientras seguía su intensa labor de exaltar al terrorismo islámico y los terroristas, a quienes consideraban héroes.

Uno de los condenados, El Ourdani Zaroith, se prevalió según los magistrados de su relación de parentesco y ascendencia para formar en el ideario del salafismo radical propio de las organizaciones yihadistas terroristas a su sobrino de 12 años y le envió documentos para formarle en los que se incitaba a la yihad violenta.

En el análisis de uno de sus dispositivos se halló además una excursión de numerosos menores a los pinares de Rostrogordo de Melilla acompañados de varios adultos, casi todos condenados como autores de delitos de terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional.

El otro condenado empleaba contenido audiovisual yihadista y llevó a vivir a algún joven a su domicilio. Además formaba en posturas salafistas a jóvenes a los que enseñaba artes marciales y hay un vídeo de uno de estos encuentros en los que estos acaban gritando que son soldados de Alá y que desean la yihad desde la infancia.

Durante el juicio, los condenados negaron el adoctrinamiento y uno de ellos, Ourdani, dijo que difundía contenidos en árabe sin entenderlos y que cantaba aquellas canciones como haría "con una canción de David Bisbal".

En su sentencia, los magistrados explican que imponen una pena de seis años y medio de prisión, en la mitad inferior pero cercana a su grado máximo, debido a la" mayor peligrosidad" que implica la cantidad y calidad del material que difundían por redes sociales, que supone "una mayor acción propagandística del mensaje y una mayor difusión".

Además, destacan que ambos condenados no solo han difundido contenidos relevantes para adoctrinar, sino que muchos de los contenidos eran "enaltecedores y verdaderas loas de crímenes y atentados cometidos por combatientes terroristas yihadistas, y de sus autores". EFE

