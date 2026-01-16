Espana agencias

China suspende las importaciones de electricidad de Rusia, según el diario Kommersant

Moscú, 16 ene (EFECOM).- China suspendió la importación de electricidad de Rusia el 1 de enero pasado, aunque el contrato entre ambos países sigue vigente, según informa este viernes el periódico Kommersant.

Según el medio, aunque el contrato entre la compañía eléctrica rusa Inter RAO y la Corporación Estatal de Red Eléctrica de China (SGCC) rige hasta 2037, los suministros se han venido reduciendo desde agosto de 2023 debido a los problemas que acucian a la red eléctrica del Lejano Oriente ruso.

Además, por primera vez en años, el coste de generación en China es inferior al coste de la electricidad rusa, precisa el rotativo.

Inter RAO explicó a Kommersant que el contrato no ha sido cancelado y las partes "estudian activamente las posibilidades" de llevarlo a cabo.

El Ministerio de Energía ruso informó al periódico de que las exportaciones de electricidad a China pueden reanudarse en cuanto Pekín lo solicite tras "lograr condiciones de cooperación mutuamente provechosas".

Sin embargo, la fuente del medio expresó sus dudas respecto a que esto sea posible en 2026.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania (febrero de 2022) y la avalancha de sanciones occidentales contra Rusia por este conflicto, China se ha convertido en uno de los principales clientes de la industria energética rusa, particularmente gas y petróleo.EFECOM

