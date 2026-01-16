Celta y Girona acuerdan el traspaso de Fran Beltrán

Vigo, 16 ene (EFE).- Celta y Girona han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista Fran Beltrán al equipo dirigido por Míchel Sánchez, quien ya lo entrenó durante su etapa en el Rayo Vallecano, informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

El futbolista madrileño, que acaba contrato con la entidad gallega el próximo 30 de junio, se despidió esta mañana de sus compañeros en la ciudad deportiva Afouteza, donde el equipo dirigido por Claudio Giráldez continuó preparando el duelo del domingo contra el Rayo.

Beltrán llegó a Balaídos en el verano de 2018 como una apuesta personal del entonces director deportivo Felipe Miñambres. En su primera temporada, pese a su juventud, ya participó en 30 partidos de Liga (1.513 minutos de juego).

A partir de ahí, su protagonismo en el equipo no ha dejado de crecer hasta que entró en su último año de contrato: 28 partidos jugados en el curso 2019-20 y 32 en el siguiente; 37 en la liga 2021-22; 33 en la 2023-24; y 34 en la pasada, ya con Giráldez como técnico.

Perjudicado por la irrupción de Miguel Román, Beltrán ha dejado de contar para el entrenador celeste, quien en los últimos dos partidos de Liga no le dio ningún minuto. EFE

