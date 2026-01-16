Espana agencias

Celta y Girona acuerdan el traspaso de Fran Beltrán

Guardar

Vigo, 16 ene (EFE).- Celta y Girona han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista Fran Beltrán al equipo dirigido por Míchel Sánchez, quien ya lo entrenó durante su etapa en el Rayo Vallecano, informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

El futbolista madrileño, que acaba contrato con la entidad gallega el próximo 30 de junio, se despidió esta mañana de sus compañeros en la ciudad deportiva Afouteza, donde el equipo dirigido por Claudio Giráldez continuó preparando el duelo del domingo contra el Rayo.

Beltrán llegó a Balaídos en el verano de 2018 como una apuesta personal del entonces director deportivo Felipe Miñambres. En su primera temporada, pese a su juventud, ya participó en 30 partidos de Liga (1.513 minutos de juego).

A partir de ahí, su protagonismo en el equipo no ha dejado de crecer hasta que entró en su último año de contrato: 28 partidos jugados en el curso 2019-20 y 32 en el siguiente; 37 en la liga 2021-22; 33 en la 2023-24; y 34 en la pasada, ya con Giráldez como técnico.

Perjudicado por la irrupción de Miguel Román, Beltrán ha dejado de contar para el entrenador celeste, quien en los últimos dos partidos de Liga no le dio ningún minuto. EFE

dmg/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Panamá de Christiansen fijará su base en el Nottawasaga Training Site de Ontario

Infobae

El lateral Diego Laxalt ficha por el Peñarol

Infobae

La plata pierde el nivel de los 90 dólares tras una semana de máximos históricos

Infobae

Lula y Von der Leyen dicen que el acuerdo Mercosur-UE es bueno para el multilateralismo

Infobae

El TSJ de Cataluña amnistía al exconseller Bernat Solé pero no revisa la sentencia por el 1-O

El TSJ de Cataluña amnistía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre deshereda a su

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

ECONOMÍA

El campo se moviliza en

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Carlos Cuerpo, el ministro preferido de los españoles y el único que aprueba en la encuesta del CIS

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”