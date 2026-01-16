CCOO convoca protestas "indefinidas" frente al Camp Nou contra los despidos en las obras

Barcelona, 16 ene (EFE).- El sindicato CCOO ha convocado "movilizaciones indefinidas" frente al Camp Nou para protestar por los despidos de trabajadores de las obras de remodelación del estadio.

A partir del próximo lunes, la organización llevará a cabo concentraciones diarias a las 7:45 horas en la avenida Joan XXIII de Barcelona, junto a la Masia, "hasta conseguir soluciones inmediatas", ha anunciado en un comunicado.

CCOO "continuará impulsando todas las acciones sindicales, legales e institucionales necesarias para defender la dignidad y los derechos de todas las personas trabajadoras", ha indicado la organización.

En noviembre, la Inspección de Trabajo de la Generalitat propuso una multa de 1,09 millones de euros a la empresa Extreme Works, una de las subcontratas de las obras del Camp Nou, por emplear a trabajadores sin los permisos correspondientes.

La Inspección identificó 79 infracciones en materia de extranjería tipificadas como "muy graves" relacionadas con otros tantos empleados extracomunitarios sin autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena.

A finales de año, decenas de trabajadores se concentraron en varias ocasiones frente al estadio del FC Barcelona para protestar por los despidos de personas en situación irregular. EFE