Castro: "No estoy muy preocupado de lo que le pasa al Madrid, tengo mucho trabajo aquí"

Valencia, 16 ene (EFE).- El entrenador del Levante, Luis Castro, aseguró, antes de visitar este sábado el Santiago Bernabéu, que tiene tanto trabajo en su nuevo equipo que no le preocupa demasiado la situación que vive el Real Madrid en los últimos días tras la salida de Xabi Alonso de su banquillo y la llegada de Álvaro Arbeloa y tras su eliminación copera ante el Albacete.

"No es una situación que mire mucho, tengo mucho trabajo aquí, no estoy muy preocupado de lo que le pase al Madrid. Afrontamos un partido ante un equipo bueno y vamos a hacer nuestro partido", señaló el técnico portugués en una rueda de prensa.

El luso dijo que tampoco se ha parado a pensar si es mejor enfrentarse ahora o en otro momento al equipo del Santiago Bernabéu. "Pienso que ahora, antes o después, siempre es un buen equipo. Tiene mucha calidad, no creo que cambie mucho, querrán ganar y van a dar el 100%, como nosotros", señaló.

"Pienso que los partidos con el Madrid y con otros equipos vienen cuando tienen que venir. No hago reflexiones sobre si es mejor o peor. Si es ahora, es ahora. No pienso que no tengan calidad, han perdido, es malo para ellos pero continúan muy fuertes. Basta mirar sus jugadores y el club que es, pero ahora o después es lo mismo para nosotros. Tenemos que pensar en nosotros", añadió.

El entrenador explicó cómo han afrontado la preparación del partido y desveló que no han trabajado sobre el partido de ida que ambos equipos disputaron en el Ciutat de València y en el que el Real Madrid se impuso por 1-4.

"No hemos mirado el 1-4 porque estamos haciendo cosas diferentes y tenemos que cambiar más lo que hacemos nosotros. Hemos mirado mas los últimos partidos del Real Madrid, hemos de mirar el Madrid actual porque los equipos cambian y estamos más concentrados en nosotros mismos, en hacer lo que tenemos que hacer para ser más fuertes", explicó.

"Tenemos información de los jugadores del Madrid y lo que hacen mas habitualmente, porque eso hace que el juego sea de una forma o de otra y también de cómo le gusta más jugar a Arbeloa", apuntó.

El entrenador de conjunto valenciano dio por hecho que podrá contar con el último fichaje del club, el mediocentro francés Ugo Raghouber. "Ha trabajado normal, el primer día tuvo test médicos y pruebas de esfuerzo pero ayer (por el jueves) y hoy ya lo ha hecho al 100% y está listo para jugar", señaló.

Castro desveló que el Levante y otros equipos españoles quisieron al jugador este verano y admitió que su presencia, tras haber coincidido con él anteriormente, ha ayudado. "En verano, el Lille dijo que no a todo el mundo. Cuando yo llegué, dije que por mí muy bien y el club lo intentó. Estando yo aquí las cosas han sido más fáciles pero había muchos clubes al mismo tiempo y la fuerza que ha hecho Ugo ha sido muy buena para nosotros y hemos ganado la carrera", afirmó.

Respecto a sus características, dijo que es un jugador "físicamente fuerte" pero que para esa capacidad que tiene "tiene también una calidad técnica muy buena". "Vas a ver su calidad ofensiva porque se ve más pero defensivamente es también muy bueno", aseguró.

El entrenador se mostró encantado que la presencia de Etta Eyong, que aumentará la competencia en la delantera. "Me gustaría tener muchos problemas como este. Los tres delanteros han estado muy bien y ahora viene Etta, si me puedes dar mas problemas de esos estaré muy contento", afirmó Castro.

El luso confirmó la baja en el Santiago Bernabéu de Diego Pampín, pero también casi por completo la de argentino Matías Moreno por estar muy cansado, algo que dijo que también afecta al hondureño Kervin Arriaga. Según el técnico, el cambio en la manera de entrenar explica esa situación.

"Matías y Arriaga están más cansados de los normal. Mati es más seguro que no va a jugar y con Arriaga vamos a esperar un poco. Hemos cambiado un poco la metodología de los entrenamientos y es normal", afirmó.

"Cuando los jugadores están muy cansados y tienen más riesgo de lesión, yo no corro riesgo. Si hay peligro de lesión, no lo hago. Mati no está lesionado. Si decimos que tiene que jugar, va a jugar, pero las sensaciones de los jugadores cuentan. No está lesionado pero al 99%, Mati no va", señaló Castro, que dijo que no le preocupa tener que cambiar su pareja de centrales porque tiene jugadores en la plantilla y en el filial.

Preguntado por las opciones de Manu Sánchez para cubrir en el lateral izquierdo la baja de Pampín, deslizó que hay otros jugadores que pueden actuar en esa demarcación como Alan Matturo y explicó que no ha jugado hasta ahora porque estaba sancionado cuando llegó y porque Pampin entendió bien lo que quería de él.

"Manu está trabajando bien y está tratando de hacer lo que quiero pero son jugadores con características diferentes y Pampín estaba un poco más acostumbrado. Pampín ha tenido la oportunidad de que Manu estaba suspendido e hizo un buen partido y siguió. Tal vez si no hubiera estado suspendido, Manu habría jugado", admitió.

"Manu, como todos, está asimilado las cosas que queremos y hay unos mas habituados a eso y otros que no. Tienen calidad y confiamos en ellos y en Matturo, son los tres más probables para jugar de lateral izquierdo", explicó.

En la misma línea, señaló que el jugador del filial Kareem Tunde se benefició de que no estaba disponible Víctor García en el primer encuentro que él dirigió y de haberlo después "muy bien" también ante el Espanyol. "Pero si no se hubiera lesionado Víctor igual no hubiera jugado, el fútbol es así", sentenció. EFE

