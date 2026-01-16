Castellón da el pistoletazo de salida a la fase final de la Supercopa femenina de España

Castellón, 16 ene (EFE).- Castellón acogió este viernes la presentación de la Supercopa de España de fútbol femenino en la que se medirán en la primera semifinal este próximo martes el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el miércoles, en la segunda, el FC Barcelona y el Athletic Club, mientras que la final se disputará el sábado 24 de enero, siendo la sede de todos los encuentros el estadio SkyFi Castalia.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, presente en el acto, quiso dar las “gracias al CD Castellón y desearle mucha suerte. Se ve que estáis haciendo bien las cosas y, al final, cuando se hacen bien las cosas, las cosas van saliendo”.

Además, destacó que “que venga aquí la Supercopa de España es una gran noticia” y puso en valor que “de las once mejores futbolistas del mundo, siete son españolas y tenemos que seguir dando pasos de mejora constante”.

Louzán también se comprometió a traer “lo antes posible y, espero que pronto, una visita de la selección española femenina a esta ciudad y espero que esta sea la edición con más éxito de todas las que se han disputado”.

El acto ha contado también con la presencia del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien quiso “dar la enhorabuena a los cuatro clubes clasificados. Vais a jugar para ganar la competición y nuestro esfuerzo va a ser tratar de garantizar que vuestras aficiones disfruten del fútbol”.

La alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, dio las “gracias a la Federación por cumplir su palabra y a la Generalitat por apostar por Castellón. Castellón, capital del deporte, les acoge con los brazos abiertos”, afirmó para dar la bienvenida a los equipos participantes.

Castellón acogerá este próximo día 22 la gala del fútbol femenino que se celebrará en el Auditorio y Palacio de Congresos y en la víspera de la final se desarrollará el evento 'Buscando a las Supercampeonas', en una jornada abierta al público que tendrá lugar en el Teatro del Raval de la capital castellonense. EFE

