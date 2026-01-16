Espana agencias

Castellón da el pistoletazo de salida a la fase final de la Supercopa femenina de España

Guardar

Castellón, 16 ene (EFE).- Castellón acogió este viernes la presentación de la Supercopa de España de fútbol femenino en la que se medirán en la primera semifinal este próximo martes el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el miércoles, en la segunda, el FC Barcelona y el Athletic Club, mientras que la final se disputará el sábado 24 de enero, siendo la sede de todos los encuentros el estadio SkyFi Castalia.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, presente en el acto, quiso dar las “gracias al CD Castellón y desearle mucha suerte. Se ve que estáis haciendo bien las cosas y, al final, cuando se hacen bien las cosas, las cosas van saliendo”.

Además, destacó que “que venga aquí la Supercopa de España es una gran noticia” y puso en valor que “de las once mejores futbolistas del mundo, siete son españolas y tenemos que seguir dando pasos de mejora constante”.

Louzán también se comprometió a traer “lo antes posible y, espero que pronto, una visita de la selección española femenina a esta ciudad y espero que esta sea la edición con más éxito de todas las que se han disputado”.

El acto ha contado también con la presencia del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien quiso “dar la enhorabuena a los cuatro clubes clasificados. Vais a jugar para ganar la competición y nuestro esfuerzo va a ser tratar de garantizar que vuestras aficiones disfruten del fútbol”.

La alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, dio las “gracias a la Federación por cumplir su palabra y a la Generalitat por apostar por Castellón. Castellón, capital del deporte, les acoge con los brazos abiertos”, afirmó para dar la bienvenida a los equipos participantes.

Castellón acogerá este próximo día 22 la gala del fútbol femenino que se celebrará en el Auditorio y Palacio de Congresos y en la víspera de la final se desarrollará el evento 'Buscando a las Supercampeonas', en una jornada abierta al público que tendrá lugar en el Teatro del Raval de la capital castellonense. EFE

qrg sm lv

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La poca trazabilidad dificulta identificar al autor de la broma sobre la bomba en el avión

Infobae

La obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz llega al Palau de la Música

Infobae

Detenido en Marín (Pontevedra) un colombiano buscado en México por tráfico de drogas

Infobae

El nuevo buque Duque de Ahumada, "un salto de calidad muy grande" para la Guardia Civil

Infobae

Rego aboga por proteger a los inquilinos y subraya la lealtad al acuerdo de gobierno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Álvarez de Toledo (PP) afirma

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula