Cae un grupo itinerante al que se atribuye una decena de robos en viviendas de Málaga

Málaga, 16 ene (EFE).- Un grupo itinerante al que se atribuye una decena de robos con fuerza en viviendas de la provincia de Málaga ha sido desarticulado por la Policía Nacional, actuación en la que han sido detenidas cuatro personas, que han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Los detenidos por su presunta implicación en la trama son tres hombres y una mujer de origen chileno, que estaban especializados en escalo y fractura de cerraduras y ventanas, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

Actuaban en urbanizaciones de alto poder adquisitivo, con predilección por inmuebles cercados por un muro perimetral, y tenían como objetivo apoderarse de dinero en efectivo, joyas y objetos de valor.

La investigación se inició el pasado octubre, tras las primeras denuncias y detectarse la presencia del grupo en un piso del centro de Málaga desde donde planeaban sus incursiones delictivas.

Las pesquisas policiales apuntan a que la mujer era la encargada de realizar inspecciones discretas en las urbanizaciones, donde verificaba la ausencia temporal de los residentes en los domicilios.

Tras seleccionar el objetivo, otros dos de los investigados pasaban a la acción. Ataviados con guantes, gorras y pasamontañas, escalaban los muros perimetrales, forzaban cerraduras y ventanas con radiales, palancas y destornilladores, y en apenas unos minutos registraban las estancias de las viviendas en busca de dinero, joyas y otros efectos de valor.

El último de los integrantes de la célula criminal facilitaba el desplazamiento en vehículo y realizaba labores de apoyo a sus compinches.

Aunque la trama está especializada en robos en viviendas, también practicaba hurtos continuados en grandes superficies comerciales usando bolsos "apantallados" para burlar los sistemas de alarma.

En el registro en el piso de Málaga que servía de base de operaciones a los investigados, los agentes intervinieron piezas de joyería, dinero en efectivo, relojes, telefonía móvil, ropa de diferentes marcas de prestigio, herramientas e indumentaria usada en los asaltos.EFE

