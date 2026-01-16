Espana agencias

Cabrera: "Debemos crecer mucho a nivel de juego ofensivo"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ene (EFE).- El central del Espanyol Leandro Cabrera afirmó después de perder contra el Girona en el RCDE Stadium (0-2) que su equipo debe "crecer mucho a nivel de juego ofensivo", pese a no reprochar nada a sus compañeros en cuanto a "actitud y empuje".

El futbolista uruguayo, en declaraciones a DAZN, insistió en que su equipo debe "volver a retomar" lo que hizo "en la primera vuelta". Actualmente, el cuadro blanquiazul acumula tres jornadas sin ganar (Barcelona, 0-2; Levante, 1-1; y Girona, 0-2).

Cabrera señaló que la actitud "no ha fallado", pero indicó que la "toma de decisiones" debe ser "mucho más acertada para no llegar al tramo final exponiéndote de esta manera".

Preguntado por el lanzamiento de objetos por parte de la grada en el tramo final, el defensa dijo que pidió "calma" a los seguidores.

"También se pide que no se falte el respeto a la afición. Esto es de todos, de la gente y de los jugadores, que tampoco tienen que provocar. Pero obviamente condenamos cualquier acto de violencia", manifestó.

Respecto a los dos penaltis señalados contra el Espanyol, Cabrera afirmó que no había visto, en ese momento, la repetición de la segunda pena máxima: "Es una jugada que puede ser justa. Si se tira, se tira muy bien. El primero es muy riguroso, hay situaciones similares que no se pitan". EFE

