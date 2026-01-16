Espana agencias

Bryan Gil: "Es un derbi y se nos ha notado"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ene (EFE).- El delantero del Girona Bryan Gil ha explicado tras ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) que el partido era "un derbi" y se le ha "notado" a su equipo por su intensidad.

El futbolista, en declaraciones a DAZN, ha recordado que el Girona venía con "una competitividad muy alta" tras los últimos compromisos. "Así lo dicta el resultado", ha comentado en referencia al triunfo contra el cuadro blanquiazul.

Preguntado por los penaltis señalados a favor del Girona, Bryan Gil ha defendido la labor del colegiado: "No los he visto, pero hay un árbitro y hay un VAR. Cuando cae del otro lado nos quejamos y cuando cae a nuestro favor pues nos alegramos".

Respecto a la tensión en los minutos finales, el atacante ha explicado que a los aficionados "les gusta ver un partido competido", pese a señalar que "cuando se empiezan a tirar objetos ya no toca". EFE

