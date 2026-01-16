Bendodo traslada a Vox que "el enemigo no es PP" y que aproveche la "gran oportunidad" de entrar en gobierno extremeño

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes que espera que Vox entienda que "el enemigo no es Partido Popular" y que aproveche la "gran oportunidad" de entrar en el gobierno de Extremadura.

Así se ha pronunciado Bendodo durante su intervención, en Málaga, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, y donde ha sido presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Vox es un partido que está a la derecha del PP y tiene que entender cuál es el papel que quieren los españoles que juegue, porque a veces da la impresión que sirve más de muleta del Gobierno de Pedro Sánchez que de ayudar para que el cambio se produzca", ha indicado.

Bendodo ha expresado que espera que Vox "entienda que el enemigo no es el PP, por los ataques permanentes al Partido Popular, que entienda que lo que nos tiene que unir es cambiar este régimen que hace daño a la democracia, que lidera Pedro Sánchez".

"Si está en la táctica de sustituir al PP y de quitar votos al PP, la gente eso no lo va a entender", ha indicado Bendodo sobre Vox, formación que tiene "que decidir qué quiere ser de mayor".

Según ha añadido, Vox tiene "una gran oportunidad ahora de formar parte del gobierno autonómico de Extremadura, porque cuando alguien te vota, es para que gobiernes, no para que no gobiernes".

"Si ellos son un partido responsable, pues darán el paso y entrarán en los gobiernos", ha agregado el dirigente del PP, para quien Vox "no tiene que equivocarse de enemigo político" porque a veces parece que se dedica "más a insultar al PP que a atacar" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha manifestado que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y ganadora de las pasadas elecciones de diciembre, María Guardiola (PP), ha ofrecido a Vox entrar en el gobierno, y ahora están en "plena negociación y la semana que viene veremos si entra".

EL DESGASTE DE ENTRAR EN EL GOBIERNO

Elías Bendodo ha recordado que "gobernar es degastarte todos los días y tomar decisiones, y cuando tomas decisiones, no a todo el mundo le gustan". "Aquí lo fácil es pontificar desde la tribuna cuando se está en la oposición y se puede decir lo que quiera", ha añadido el dirigente del PP, quien ha apuntado que el "riesgo" que tiene estar en un gobierno es tomar decisiones que pueden gustar o no, y a lo "mejor Vox lo que quiere es no desgastarse".

Ha manifestado que el PP tiene una "relación de respeto absoluto" hacia Vox y hacia sus votantes, conscientes de que son dos partidos distintos, "con ideas distintas", que coinciden "en muchas cosas" y han llegado a acuerdos "en muchos territorios que han sido buenos".

Elías Bendodo ha querido dejar claro que la vocación del PP siempre es "gobernar en solitario", pero esa "decisión última la tienen los españoles, evidentemente".

Sobre los posibles pactos del PP con Vox en comunidades, sobre todo, antes los comicios autonómicos que se desarrollarán en 2026, Bendodo ha señalado que confían "en la capacidad y la libertad" de los líderes territoriales y, por ejemplo, en el caso de Extremadura, hay que dejar que María Guardiola "negocie lo que ella considere mejor para Extremadura y, a partir de ahí, vamos a ver qué pasa en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía", que desarrollarán elecciones este año.

Sobre el caso de Andalucía, ha señalado que el PP tiene que trabajar "por renovar esa mayoría amplia y suficiente para gobernar en solitario". "Los andaluces van a tener que elegir si quieren un gobierno fuerte y estable como el que tienen ahora con esta mayoría suficiente o si quieren un gobierno menos fuerte", según Bendodo, quien ha indicado que a esta comunidad le ha "ido bien" con el cambio y con la mayoría de Juanma Moreno.

Se ha mostrado convencido de que, en las elecciones autonómicas de 2026, los andaluces "van a renovar esa mayoría y esa confianza" en el gobierno de Juanma Moreno.