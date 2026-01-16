Espana agencias

Batemon y Ejim, duda ante el Gran Canaria; Krutwig, casi descartado

Lleida, 16 ene (EFE).- El base James Batemon, máximo anotador del Hiopos Lleida, y el ala-pívot Melvin Ejim son duda en la visita del conjunto catalán a la pista del Dreamland Gran Canaria, para la que está prácticamente descartado el pívot Cameron Krutwig, según ha confirmado este viernes el entrenador Gerard Encuentra.

El preparador ilerdense ha lamentado en rueda prensa que el equipo continúa "en cuadro", aunque sí contará con el ala-pívot John Shurna, que regresará a la que fue su casa durante las últimas seis temporadas.

El Hiopos Lleida buscará sumar este sábado (20:00 CET) su segunda victoria consecutiva en las islas Canarias y vencer a un Dreamland Gran Canaria, que enterró sus opciones de disputar la Copa del Rey tras caer la pasada jornada frente al Casademont Zaragoaza (95-84).

Tras una racha de seis derrotas seguidas, los ilerdenses, situados en decimoquinta posición con seis triunfos -tres sobre la zona de descenso-, han encontrado una mayor regularidad en su juego, y la pasada jornada ganaron a domicilio a La Laguna Tenerife (87-94) a pesar de sus numerosas bajas.

Encuentra ha reivindicado este viernes en rueda de prensa que, durante esta racha de malos resultados, "el equipo trabajaba bien y estaba unido", y que, "lejos de dejarse ir, continuó creciendo y luchando".

Además, ha destacado la "resiliencia" de sus jugadores, un aspecto clave en su reciente mejoría. "El equipo ha tomado nota de lo que nos ha pasado para intentar que se repita lo menos posible", ha declarado.

El escolta James Batemon (21 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 26 de valoración), que es duda para el duelo de este sábado, y el pívot György Golomán (13 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 25 de valoración) fueron los jugadores más destacados del triunfo ilerdense.

Sobre el Dreamland Gran Canaria, décimo con seis victorias y ocho derrotas, Encuentra ha destacado que el equipo dirigido por Jaka Lakovic cuenta con "muchísima calidad y jugadores de muy alto nivel", y que también "conserva gran parte del bloque de la temporada anterior, donde quedó finalista en la Eurocopa".

"Ahora empiezan a carburar un poco mejor, especialmente en su casa. Tenemos que ser conscientes de que jugamos contra uno de los mejores, pero nos debemos preocupar más de nosotros, de no cometer los mismos fallos que cometíamos", ha advertido.

Los de Jaka Lakovic vienen de caer en la pista del Casademont Zaragoza (95-84), pese a los 17 puntos y 4 rebotes del escolta Braian Angola, que fueron insuficientes para lograr el triunfo.

Sin embargo, el mejor jugador del Gran Canaria hasta la fecha está siendo el alero Nico Brussino, que promedia 11,1 puntos, 3,6 rebotes y 11,6 de valoración.

Asimismo, el pívot Kur Kuath, pieza importante en el ascendo del Hiopos Lleida a la Liga Endesa en la temporada 2023-24, es, tras el pívot del Real Madrid Edy Tavares, el máximo taponador de la Liga, con 1,6 por encuentro.

El único precedente entre canarios e ilerdenses en la Liga Endesa tuvo lugar en el curso pasado, en un partido en el que los locales consiguieron una trabajada victoria ante un Lleida combativo hasta el último minuto (94-90). EFE

