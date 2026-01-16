Espana agencias

Báez tras alcanzar la final: "Australia ya está muy cerca, pero mi foco está acá"

Redacción deportes, 16 ene (EFE).-El tenista argentino Sebastián Báez se mostró centrado tras cerrar su clasificación a su duodécima final de su carrera y dijo que "Australia ya está muy cerca", pero incidió en que su "foco está acá (en Auckland)", y que ya tendrá "tiempo para pensar en el partido de Australia".

Báez disputará en Auckland la duodécima final de su carrera tras vencer al estadounidense Marcos Giron por 6-1 y 6-4 y pujará por el título con el checo Tomas Machac, que previamente se deshizo del húngaro Fabian Marozsan.

"Tuve que entrar a la cancha ya habiendo arrancado el partido y después volver a jugar, pero muy contento y motivado por este momento y por como se esta dando el torneo", señaló el argentino.

Báez está invicto en lo que va de 2026. Tras sus victorias en los partidos de la United Cup con Argentina añade ahora los del torneo de Auckland. Superó con claridad a Giron, en hora y media.

El diestro argentino se mostró feliz tras conseguir su pase a la final: "Estoy muy contento por todo el trabajo que hay atrás desde mi equipo, y, obviamente, desde lo tenístico, hay muchos cambios en el saque y en el juego de ser un poco más agresivo".

"Creo que no hay mejor manera de llegar a un Grand Slam que con confianza y ganando partidos y, obviamente, falta un partido todavía mañana. Estoy muy enfocado en hacer la mejor recuperación posible, en terminar lo mejor posible el día y enfocado en el partido mañana" añadió Báez.

Siete victorias acumula el argentino, que apunta a su octavo título, el primero en lo que va de año. Será la segunda final en pista dura del séptimo favorito, que tendrá como rival al checo Tomas Machac, que necesitó tres sets para ganar a Marozsan por 7-6(9), 4-6 y 6-1 en dos horas y nueve minutos. EFE

