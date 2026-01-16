Báez disputará la final ante Mensik

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El argentino Sebastian Báez disputará en Auckland la duodécima final de su carrera tras vencer al estadounidense Marcos Giron por 6-1 y 6-4 y pujará por el título con el checo Tomas Machac que previamente se deshizo del húngaro Fabian Marozsan.

Báez está invicto en lo que va de 2026. Tras sus victorias en los partidos de la United Cup con Argentina añade ahora los del torneo de Auckland. Superó con claridad a Giron, en hora y media.

Siete victorias acumula el argentino que apunta a su octavo título, el primero en lo que va de año. Será la segunda final en pista dura del séptimo favorito que tendrá como rival al checo Tomas Machac que necesitó tres sets para ganar a Marozsan por 7-6(9), 4-6 y 6-1 en dos horas y nueve minutos. EFE