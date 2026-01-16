Arbeloa "volvería a hacer" la misma convocatoria de Albacete

Madrid, 16 ene (EFE).- Álvaro Arbeloa respondió a la crítica que recibió por su primera convocatoria al mando del primer equipo del Real Madrid, en la derrota ante el Albacete que costó la eliminación de la Copa del Rey, realizando una defensa a ultranza de la cantera y aclaró que no hubo descansos a jugadores que no viajaron.

"La convocatoria de Albacete fueron los jugadores que estaban disponibles y podían jugar. Los que se quedaron es porque no podían hacerlo, o si lo hacían había riesgo de lesión. Valoré el esfuerzo de Vini porque sé de dónde venía, de la semana tan dura que había tenido y los esfuerzos hechos. No solo mostró disposición, quiso echarse el equipo a la espalda, pidió el balón, encaró una y otra vez. Eso es ser un líder y es lo que quiero y necesito de él", manifestó.

Arbeloa, que ha crecido como técnico en la cantera del Real Madrid desde su primer paso, hizo una defensa a ultranza de los canteranos que jugaron en Albacete.

"He leído mucha crítica a la cantera y a los canteranos. Sabed que me vais a tener enfrente siempre porque el Real Madrid tiene los mejores canteranos del mundo y me van a tener siempre a su lado", dijo.

El nuevo técnico del Real Madrid no se arrepintió de ninguna de sus decisiones del primer día. "Todo el que estaba disponible para jugar en Albacete, vino. Los que se quedaron es porque no podían jugar o, si lo hacían, asumían un riesgo de lesión. Lo asumí y lo volvería a hacer".

Para Arbeloa fue un "fracaso" caer en Copa del Rey ante un equipo de categoría inferior, pero se mostró convencido del crecimiento que va a protagonizar el Real Madrid. "He fracasado muchas veces, no he llegado aquí de éxito en éxito en la cantera. Me han hecho crecer muchos momentos muy difíciles. Reflexionar y mejorar. Por eso soy firme creyente de que los fracasos te hacen mejorar y te acercan donde quieres llegar".

Por eso enfocó ya al Levante "con mucha energía" de competir en un partido que calificó de "fundamental" para "seguir en la lucha por LaLiga" y en el que pidió el apoyo de la afición del Santiago Bernabéu.

"Los entrenadores necesitamos lo que no tenemos, que es tiempo, pero yo no necesito nada. El calendario y mis circunstancias son lo que son, ni me asustan ni me preocupan. No me hacen temblar ni dudar ni un segundo. Necesito tener unos jugadores tan fantásticos como los que tengo. Con eso estoy tranquilo y duermo bien. Estoy muy motivado, soy un luchador nato y voy a muerte con una plantilla extraordinaria", defendió.

Su llegada a la ciudad deportiva de Valdebebas el viernes, a las 6:57 de la mañana, se le trasladó al técnico en rueda prensa. "Si sorprende es porque en el Castilla no me veíais entrar. Suelo llegar pronto porque hay mucho trabajo. Del primer día al último voy a dar lo mejor de mi mismo. Trabajaré las horas que sean necesarias para poner al equipo donde se merece y pelear por ganar todos los títulos".

Arbeloa evitó que cualquiera de sus respuestas se pudiera convertir en crítica a su antecesor, su amigo Xabi Alonso. Por eso, no profundizó en el aspecto físico con el que ha recibido al equipo.

"No soy ajeno a todo lo que se dice y, si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi y su cuerpo técnico, no la van a encontrar. Lo que faltó en Albacete fue idea de juego, físico y muchas cosas de las que el responsable soy yo, y lo seré de aquí hacia adelante. Es un privilegio trabajar con Antonio (Pintus) para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos sus aspectos", aseguró.

Por último, como ya hiciera con Vinícius en más de una ocasión cuando se le preguntó por el brasileño, Arbeloa dejó buenas palabras hacia dos jugadores que deben ser grandes referentes de su equipo, Fede Valverde y Jude Bellingham.

"De cerca te das cuenta todavía más de la clase y el talento de Jude. Tiene que ser otro de los líderes por su capacidad de jugar. Me gustan futbolistas que tienen mucha movilidad. Tiene mucha llegada, pero también capacidad para construir. Le voy a pedir que sea importante, que tenga trascendencia en el juego. Tenemos que aprovechar su capacidad de llegar al área y que transmita su personalidad al equipo", analizó.

En el caso del uruguayo Valverde, los elogios aumentaron, tras dejar claro que jugará en varias demarcaciones, sin descartar el lateral derecho. "La suerte que tengo con Fede es que de portero creo que también lo haría bien", bromeó.

"Es un chico con una capacidad tan grande para jugar al fútbol que lo puede hacer bien en cualquier sitio. El otro día lo puse en su posición natural, pero es un grandísimo capitán que ha demostrado que juega donde se le ha pedido. Lo veremos en muchas posiciones porque nos da muchas cosas. Quiero que disfrute. Es lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Encarna muy bien ese 'espíritu Juanito' de carácter, fuerza, sacrificio y talento. Es madridismo, un representante excepcional de lo que es este escudo y el Real Madrid", sentenció. EFE