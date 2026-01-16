Aplazado hasta marzo el fallo sobre la demanda del Banco Central de Rusia contra Euroclear

Moscú, 16 ene (EFECOM).- El Tribunal de Arbitraje de Moscú ha aplazado hasta marzo el fallo sobre la demanda del Banco Central de Rusia (BCR) contra el depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, que asciende a 18,172 billones de rublos (195.806 millones de euros o 229.734 millones de dólares).

La próxima vista del juicio tendrá lugar el 4 de marzo, informó la agencia RIA Nóvosti tras la sesión celebrada este viernes a puerta cerrada.

La entidad emisora argumentó que el caso incluía "secretos bancarios", a lo que había que sumar "la suma sin precedentes de la denuncia".

El tribunal rechazó la solicitud de suspender el proceso interpuesto por los abogados de Euroclear, que argumentaron que la Justicia rusa no tiene competencia al respecto.

También refutó la petición de una treintena de inversores privados de personarse en la causa como tercera parte.

El BCR anunció en diciembre pasado que demandaría a Euroclear "con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados" por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa.

El órgano, presidido por Elvira Nabiúlina desde 2013, sostiene que las decisiones de Euroclear "causaron daños al BCR debido a la incapacidad de gestionar el efectivo y los valores pertenecientes" allí depositados.

Las autoridades rusas denunciaron que las decisiones de la Comisión Europea sobre la propuesta de préstamo para las reparaciones a Ucrania son ilegales por el uso de activos ajenos sin consentimiento.

Los países de la Unión Europea aprobaron el mes pasado la inmovilización indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos de Rusia congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción de ese país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

Anteriormente, Euroclear se había mostrado contrario a la confiscación de los activos rusos llamando la atención a que ello llevaría a Rusia a confiscar activos europeos o belgas . EFECOM