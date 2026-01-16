Albares reduce a una reunión de cortesía el encuentro entre Donald Trump y Corina Machado

Madrid, 16 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reducido este viernes a una "reunión de cortesía" el encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

Machado entregó este jueves a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

Preguntado por este encuentro en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, Albares ha respondido que no tiene nada que comentar al respecto, solo que era "una reunión de cortesía que tenía como elemento central la entrega del Nobel".

"Todo giró en torno al Nobel, por la comunicación que he visto que ha hecho el presidente Trump y la Casa Blanca", ha señalado el titular de Exteriores.

Sobre la situación en Irán, donde aún permanecen 147 españoles, ha asegurado que en estos momentos no se está barajando el cierre de la embajada en Teherán ni la evacuación de los diplomáticos.

Ha destacado que la embajada está "plenamente operativa, muy activa y en contacto permanente con el Ministerio y al servicio de los españoles".

No obstante, ha puntualizado que la situación allí es muy volátil y está siendo "monotorizada varias veces al día" en contacto con la embajada, por si hubiera que tomar una decisión al respecto, se adoptaría, pero ha insistido en que "en estos momentos ni siquiera nos lo estamos planteando". EFE