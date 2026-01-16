Aena emite 500 millones de euros en un bono a diez años con un cupón anual del 3,5 %

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Aena ha emitido un bono a 10 años en el mercado europeo de renta fija por un importe de 500 millones de euros, que ofrece un cupón anual del 3,5 % y una rentabilidad del 3,6 % (78 puntos básicos más que el "midswap", que funciona como referencia en este mercado).

La operación se ha cerrado con una sobresuscripción de 4,2 veces, explica este viernes la gestora aeroportuaria, que atribuye el interés de los inversores a "la confianza del mercado en Aena y su modelo empresarial, en la fortaleza financiera de la compañía y en su perfil de negocio".

Además, considera que el hecho de que la demanda haya procedido de una amplia base de inversores (más de 130 en el libro de órdenes final), en su mayoría institucionales, confirma también "el atractivo del crédito de Aena y su estabilidad operativa en el entorno actual de mercado".

Según ha asegurado el presidente y consejero delegado (CEO) de Aena, Maurici Lucena, esta emisión convierte a la gestora aeroportuaria en la empresa de este sector "cuya deuda cotizará con el margen más estrecho del mercado euro de renta fija".

Se trata de "un resultado excelente, que en última instancia beneficiará a la economía y a los ciudadanos de todos los países en los que Aena está presente", ha añadido.

Asimismo, la operación servirá para diversificar las fuentes de financiación y para configurar una plataforma de financiación para el desarrollo de las inversiones previstas en el próximo periodo regulatorio (DORA 3), añade la nota. EFECOM