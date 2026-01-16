Espana agencias

Adolfo Domínguez reduce un 18 % sus pérdidas tras récord de ventas en 12 años

Santiago de Compostela, 16 ene (EFECOM).- Adolfo Domínguez registró pérdidas de 1,3 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio fiscal de 2025 (de marzo a noviembre), un 18,6 % menos que los números rojos de un año antes, tras alcanzar la cifra de ventas más alta en 12 años.

La firma de moda de autor ha explicado este viernes, en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que el resultado neto, pese a ser negativo, es el mejor en el período desde 2013.

Las ventas crecieron un 2,5 %, hasta los 93,3 millones de euros, en su estrategia de intensificar su proyección en el mercado internacional, que aporta el 43,9 % de sus ingresos.

Las ventas comparables registraron un crecimiento del 4,2 %, hasta los 86 millones de euros.

"El buen comportamiento del negocio exterior y una consolidación más rentable del mercado español, que aporta el 56,1 % de los ingresos, han permitido mejorar el margen de las ventas en un 6,4 %, la cifra más alta en 12 años", ha detallado la empresa.

Destacan los incrementos de ventas en Oriente Próximo (89 %) y Latinoamérica (13,5 %), con alzas superiores al 26 % en países como Chile, Colombia, Uruguay o Paraguay; mientras que en México, principal mercado americano, crecieron el 6,1 %.

En Europa, es importante la evolución de Francia (21,7 %), Portugal (6,7 %) y Reino Unido (4,8 %); al tiempo que las ventas online aumentaron un 8,5 % con respecto al mismo período del ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 12,37 millones de euros, casi un 25 % superior al de un año atrás.

El director corporativo financiero de Adolfo Domínguez, Rubén Martín, ha destacado la labor de la compañía para rentabilizar al máximo las ventas y la red comercial, "con una notable mejora del margen, del resultado de explotación y una mayor rentabilidad de la red en España", un mercado que se sigue consolidando "pese a la tendencia bajista del sector".

La facturación del último ejercicio completo de Adolfo Domínguez fue de 136,5 millones de euros, con un 41 % de las ventas fuera de España.

La empresa cuenta en la actualidad con 372 puntos de venta en 53 países. EFECOM

