ACS pagará 0,457 euros a sus accionistas el 5 de febrero en su dividendo flexible

Madrid, 16 ene (EFECOM).- ACS ha anunciado este viernes la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas con el objetivo de pagar un dividendo flexible a sus accionistas y se ha comprometido a abonar 0,457 euros por cada derecho, a partir del próximo 5 de febrero, a aquellos que opten por cobrar en efectivo.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ACS explica que el número de derechos de asignación gratuita que serán necesarios para recibir una nueva acción será de 203.

Asimismo, cifra el número máximo de acciones nuevas que se emitirán en esta segunda ejecución del aumento de capital en 1.338.249.

La sociedad también ha acordado llevar a efecto la segunda ejecución de la reducción del capital social por amortización de acciones propias aprobada en la última Junta General por el mismo importe que esta segunda ejecución del aumento de capital y al mismo tiempo, lo que significa que también será de un máximo de 1.338.249 acciones.

El próximo 20 de enero será el último día en el que las acciones de ACS se negociarán en la Bolsa con derecho a participar en esta segunda fase de la operación.

Al día siguiente, el 21 de enero, empezará la negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para pedir el pago en efectivo, que terminará el 28 de enero.

Las acciones nuevas que se emitan en esta ocasión tendrán un valor nominal de 0,50 euros cada una, de la misma clase y serie que las que están actualmente en circulación. EFECOM

