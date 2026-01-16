Espana agencias

6-14. España desmantela a Montenegro en el arranque de la segunda fase del Europeo

Guardar

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- España, la actual campeona europea y mundial, desmanteló este viernes a Montenegro, a la que derrotó por un claro 6-14 en el primer partido de la segunda fase del Europeo masculino que se disputa en Belgrado (Serbia).

El equipo dirigido por David Martín construyó el triunfo desde una defensa férrea y una concentración innegociable, que maniató al combinado balcánico de principio a fin y tuvo su máxima expresión en el guardameta Unai Aguirre, autor de 17 paradas y un sobresaliente 77 % de acierto en los tres cuartos que disputó.

En ataque, Álvaro Granados, de regreso tras cumplir sanción en el último partido, lideró el caudal ofensivo español y cerró el encuentro como máximo goleador con cuatro tantos.

Con este resultado, el combinado español suma tres puntos más a los logrados ante Países Bajos en la primera fase y alcanza los seis en la clasificación, a la espera de medirse a Francia este domingo (15:30 CET), en un duelo en el que volverá a estar obligado a ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la defensa del título continental.

España sabía que debía comenzar enchufada y no defraudó. Dos tantos de Álvaro Granados, de vuelta tras su sanción ante Países Bajos, sumados a un palmeo de Roger Tahull en la boya y a una defensa intensa que obligó a Montenegro a precipitar sus lanzamientos, dibujaron un arranque inmejorable (0-3, min. 5).

Stahinja Gojkovic cortó el parcial con el primer error defensivo español (1-3, min.6), pero ni ese tanto desorientó a los vigentes campeones, que recuperaron la renta de tres goles de ventaja al cierre del primer acto gracias a una diana de Alejandro Bustos, poco habitual en ataque, y su ya reconocible rigor atrás (1-4).

En el inicio del segundo período, los jóvenes Biel Gomila y Pol Daura irrumpieron con sendos tantos, aunque el elemento diferencial volvió a ser Álvaro Granados. El egarense, inédito ante Serbia, asumió galones y lideró un nuevo estirón ofensivo que disparó la ventaja hasta los seis goles (2-8, min.13).

En el otro extremo, Unai Aguirre abortó cualquier conato de reacción montenegrina. El portero del Atlètic Barceloneta desquició a sus rivales con un repertorio de paradas que rozó el 73 % al descanso, incluido un penalti detenido a Marko Mrsic.

Su actuación compensó el discreto acierto español en superioridades numéricas (3/8 al descanso), y el penalti convertido por Alberto Munárriz sobre la bocina encarriló el triunfo al intermedio (3-9).

Ni la pausa alteró el guion, siempre controlado por España, que no sólo supo administrar el valioso botín, sino que lo amplió. Marc Larumbe y Unai Biel, por partida doble, perforaron desde el perímetro antes de que Alberto Munárriz pusiera la guinda a un despliegue ofensivo ejecutado sin perder un ápice de concentración.

El marcador se fue hasta el 5-14, el mismo resultado que en los cuartos de final del Mundial de Singapur meses atrás, aún con un cuarto por disputarse, una referencia que sirve para dimensionar la magnitud del dominio español.

Dmitrii Kholod firmó el único tanto de un último período que cayó del lado de Montenegro (1-0), ya intrascendente para una España a la que le bastó el definitivo 6-14 para sumar el primer triunfo de la segunda fase y seguir dependiendo de sí misma.

- Ficha técnica:

6 - Montenegro: Tesanovic; Kholod (1), Vujovic (-), Mrsic (-), Popadic (-), Stupar (-), Vuckovic (-), Perkovic (2), Spaic (1), Matkovic (1), Radovic (-), Gojkovic (1) y Durovic (p.s).

14 - España: Aguirre; Munárriz (2), Granados (4), Sanahuja (-), De Toro (-), Larumbe (1), Daura (2), Cabanas (-), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (1), Gomila (1) y Lorrio (p.s).

Parciales: 1-4, 2-5, 2-5 y 1-0.

Árbitros: Boris Margeta (SLO) y Raffaele Colombo (ITA). Eliminaron a Balsa Vuckovic por parte de Montenegro y a Unai Biel por parte de España.

Incidencias: Primer partido del grupo E de la segunda fase, disputado en el Belgrado Arena de la capital serbia. EFE

avm/cmm

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Fiscalía critica que el juez Peinado siga insistiendo en investigar sobre Air Europa

Infobae

El 112-Euskadi supo que había al menos 2 víctimas mortales de la dana a las 21:05 del 29-O

Infobae

Txus Vidorreta: “Para estar arriba tenemos que superar momentos difíciles como este”

Infobae

Este sábado, precipitaciones en la península y Baleares y nevadas en los Pirineos

Infobae

Duelo en el abismo en el Ibercaja Estadio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Seis años de prisión por

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Carlos Cuerpo, el ministro preferido de los españoles y el único que aprueba en la encuesta del CIS

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

El precio de la luz en España para este 17 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”