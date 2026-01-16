3-0. Dembele pone orden

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El talento que se presume a un Balón de Oro salió a relucir en el Parque de los Príncipes, en las botas de Ousmane Dembele, premiado en 2025, con un gol al alcance de muy pocos, el segundo ante el Lille, que sentenció la victoria del cuadro de Luis Enrique Martínez, el París Saint Germain, aposentado en la cima de forma provisional.

Dembele firmó un doblete. Dos goles que reencontraron con el triunfo al campeón. Puso orden el parisino, que devolvió a su equipo a la senda de la victoria tras la eliminación copera del miércoles, ante el París FC, y le situó, aunque pueda ser coyuntural, en la cima de la tabla, su sitio natural, a la espera del partido del sábado del Lens ante el Auxerre.

Puede regresar el PSG al segundo lugar y estar otra vez a un punto del liderato si el Lens gana su partido. Pero quedará la buena actuación del exjugador del Barcelona que sosegó al conjunto local y sentenció el triunfo con un golazo.

Habían pasado cuatro minutos de la hora de juego y Dembele recibió la pelota de Desire Doue en la frontal. Sorteó a dos defensores y se adentró en el área. Allí, con el balón en los pies y un gran aplomo, la defensa al acecho, la elevó con suavidad, por encima de otro zaguero y del portero, algo adelantado, y alcanzó la red. Era la sentencia.

Hasta ese momento el choque estaba encarrilado. Pero todavía en el aire porque el Lille, en un gran momento, en la parte alta de la tabla, en zona de Liga de Campeones, no se resignaba y buscaba el gol que tuvo cerca en el inicio del partido, cuando sorprendió con un estupendo arranque y por medio del atacante Olivier Giroud, que estrelló la pelota en el larguero y de Ethan Mbappe después, provocó la entrada en escena de Lucas Chevalier, vestido de salvador.

Dembele apareció poco antes del descanso. No perdonó. Recibió un pase de Vitinha después de un robo de balón de Senny Mayulu. Y desde la media luna ejecutó un tiro raso, pegado al palo, que superó al portero visitante Berke Ozer.

Pudo empatar el Lille después, antes de la media hora, en una buena acción de Ngalayel Mukau que tiró fuera en buena posición.

A la vuelta de vestuarios, tras el descanso, fue el gran gol de Dembele, que agitó otra vez un partido hasta entonces dormido. Una vaselina en toda regla. Un toque sutil. Un gran gol. Al alcance de pocos.

Bruno Genesio quiso reaccionar a lo grande, con un triple cambio para revitalizar un partido que había logrado adormilar el campeón con posesiones largas, control y reducción de daños.

Bajó los brazos el Lille incapaz de cuestionar el balón a su adversario. No llegó el final y en el añadido llegó el tercero del cuadro parisino que se aprovechó del gran error defensivo visitante que aprovechó Bradley Barcola para abrillantar la victoria.

Luis Enrique, en el tramo final, pensó en Europa y en la visita a Lisboa para jugar contra el Sporting. El partido ya era suyo. El liderato, de momento, también.

-- Ficha técnica:

3 - París Saint Germain: Lucas Chevalier; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Senny Mayulu (Ilya Zabarnyi, m.46), Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doue (Lucas Hernandez, m.84), Kvicha Kvratskhelia (Bradley Barcola, m.63) y Ousmane Dembele (Gonçalo Ramos, m.76)

0 - Lille: Berke Ozer; Tiago Santos (Thomas Meunier, m.87), Nathan Ngoy, Aisse Mandi, Romain Perraud; Ngalayel Mukau (Osame Sahraoui, m.77), Nabil Bentaleb; Ethan Mbappe (Marius Broholm, m.77), Hakon Arnar Haraldsson (Felix Correia, m.90), Ayyoub Bouaddi; y Olivier Giroud (Soriba Diaoune, m.77).

Goles: 1-0, m.13: Ousmane Dembele; 2-0, m.64: Ousmane Dembele; 3-0, m.93: Bradley Barcola.

Árbitro: Jerome Brisard. Mostró tarjeta amarilla a Hakon Arnar Haradsson, del Lille.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París. EFE

