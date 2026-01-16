Espana agencias

2-0. El Castellón gana al Leganés y mira a los ojos al ascenso directo

Castellón, 16 ene (EFE).- El Castellón cortó este viernes la buena racha del Leganés con una victoria por 2-0 que le permite escalar hasta la tercera posición y dormir con los mismos puntos que Racing de Santander y Las Palmas, que ocupan los puestos de ascenso directo.

Desde los primeros compases, el Castellón no dio respiro a un Leganés al que encerró en su propia mitad. Pero el dominio del juego y del balón no se traducía en ocasiones para los locales, que solamente pudieron inquietar a Soriano con un disparo desde la frontal de Calatrava que atajó el guardameta.

Cuando estaba cerca la media hora de partido, una falta botada por el media punta fue rechazada por la defensa pimentonera y Mabil se encontró el balón en el área para disparar con un golpeo seco ajustado al travesaño con el que abrió el marcador.

Tras el gol hizo acto de presencia la lluvia, lo que frenó el ímpetu del Castellón y permitió al Leganés disponer en su poder durante unos minutos del balón, pero sin lograr acercarse a la portería de Romain Matthys.

Nada más comenzar la segunda mitad, el árbitro anuló el segundo gol albinegro, de Calatrava, por fuera de juego de Camara en el inicio de la jugada y que fue quien le asistió. El VAR revisó durante dos minutos la acción hasta que dio la razón al asistente que levantó el banderín.

Juan Cruz tuvo el empate a la hora de partido. El extremo del Leganés se plantó ante Matthys, al que superó por arriba, pero no logró darle suficiente fuerza a la pelota y antes de que pudiera entrar en la portería local, Lucas Alcázar pudo despejar y evitar el gol.

El Leganés lo intentó pero no pudo y el Castellón se encontró con un penalti en el minuto 85. Calatrava no llegó a un balón en largo, pero se quedó a presionar y Diawara golpeó el balón con un brazo y el árbitro señaló pena máxima. Suero fue el encargado de marcar el definitivo 2-0 con un lanzamiento a la izquierda que engañó a Soriano.

- Ficha técnica:

2. Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Alberto Jiménez, Brignani; Barri, Gerenabarrena (Doué, min. 89); Mabil (Suero, min. 67), Pablo Santiago (Cipenga, min. 57), Calatrava (Mamah, min.89) y Camara (Jakobsen, min.67).

0. Leganés: Juan Soriano; Peña, Franquesa, Lalo, Marvel; Ciss (Melero, min. 73), Diawara, Roberto López (Óscar Plano, min. 67); Juan Cruz, Naim (Pauwels, min. 67) y Millán (Diego, min.73).

Goles: 1-0, m.28: Mabil. 2-0, m.87: Suero (p).

Árbitro: Dámaso Arcediano (comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a Gerenabarrena, Alberto Jiménez y a Diego Barri en el Castellón y a Óscar Plano en el Leganés. Al acabar el encuentro mostró también amarilla por protestar Iván Gómez, segundo entrenador del conjunto madrileño.

Incidencias: Partido de la 22ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia ante 10.612 espectadores. EFE

