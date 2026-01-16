0-2. El Girona gana al Espanyol con dos penaltis de Vanat

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ene (EFE).- El Girona derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium con un doblete de Vanat, ambas dianas desde el punto de penalti en los respectivos tiempos de prolongación de la primera y la segunda mitad.
En la primera pena máxima, Dmitrovic, portero del Espanyol, paró la acción y el colegiado la mandó repetir. No falló en el segundo intento. El segundo lanzamiento desde los once metros llegó tras una protestada falta de Rubén Sánchez sobre Asprilla.
El Espanyol cedió más protagonismo ofensivo al rival en la primera parte, pero reaccionó en la segunda buscando el empate. La evolución de los blanquiazules no fue suficiente para amarrar algún punto en su estadio. EFE
dpb/cmm
Últimas Noticias
Niina Petrokina revalida el título y da a Estonia el segundo oro europeo de su historia
1-0. Fullkrug, al rescate
Lautaro y el Arsenal, aún más líderes
1-0. Pape Gueye corona a Senegal en una final al borde del escándalo que condena a Brahim
Protección Civil y el 112 informan a los familiares de los afectados en Atocha
MÁS NOTICIAS