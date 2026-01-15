Yolanda Díaz ve "partidista" la cumbre del PP sobre financiación y contra los ciudadanos

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, afirmó que su comunidad rechazaría cualquier propuesta de reforma de financiación autonómica que no contemplara una aportación de al menos 500 millones de euros. Según informó EFECOM, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, detalló que el modelo presentado por el Ministerio de Hacienda sitúa la ayuda destinada a Galicia en 585 millones, una cifra superior a la exigida por la propia administración gallega. Díaz expuso este contraste como ejemplo de que el Gobierno central, a través de la propuesta liderada por la ministra María Jesús Montero, incrementa la asignación de recursos públicos a distintas regiones, incluyendo aquellas bajo la administración del Partido Popular, como Galicia y Andalucía.

Tras reunirse en Madrid con representantes de supermercados cooperativos de toda España, Yolanda Díaz se refirió a la cumbre autonómica organizada por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que tendrá lugar en Zaragoza. De acuerdo con lo publicado por EFECOM, la ministra expresó su opinión de que este encuentro responde a una estrategia partidista, que tendría por objeto, en sus palabras, “presuntamente golpear al Gobierno”. Insistió en que, al impulsar actividades como la citada cumbre, el Partido Popular antepone sus propios intereses a los de los ciudadanos residentes en las comunidades autónomas que gobierna.

En el contexto de rechazo del Partido Popular al modelo de financiación propuesto esta misma semana por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Díaz lamentó que la oposición cierre la puerta a unas partidas presupuestarias que, según ella, superan las reclamaciones inicialmente planteadas por estas autonomías. El medio EFECOM expuso que, en el caso de Andalucía, la Junta solicitó alrededor de 4.000 millones de euros. Sin embargo, de acuerdo con la propuesta gubernamental, el reparto alcanzaría los 4.800 millones para esta región, lo que representa un incremento significativo sobre la demanda original.

La ministra de Trabajo sostuvo, según consignó EFECOM, que la postura de rechazo del Partido Popular resulta difícil de justificar, dado que los aumentos presupuestarios previstos por el Gobierno central afectan positivamente a regiones bajo su gestión. Díaz subrayó la importancia de atender al mandato establecido en la Constitución, que dispone garantizar la suficiencia financiera de todas las comunidades autónomas. Según sus declaraciones, este principio constitucional debería primar sobre las dinámicas de confrontación política.

El modelo de financiación reformulado por el Ministerio de Hacienda fue presentado días antes de la convocatoria de la cumbre en Zaragoza por parte de Feijóo, según relató EFECOM. La propuesta, que incrementa los fondos respecto a años anteriores, resulta uno de los puntos de mayor discusión entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del Partido Popular. Los portavoces del Gobierno central consideran que dicho modelo refuerza el equilibrio y la suficiencia financiera para todas las administraciones implicadas.

En sus declaraciones, Díaz insistió en que el rechazo del Partido Popular a la nueva distribución de recursos públicos responde a una motivación política y partidista, más que a una evaluación objetiva de las necesidades financieras de cada autonomía. EFECOM reportó que la ministra hizo hincapié en el daño que puede generar este tipo de estrategia para el conjunto de los ciudadanos de Galicia, Andalucía y otras regiones. Agregó, además, que la actitud contraria a la propuesta del Gobierno nacional interfiere en la garantía del derecho constitucional de los habitantes de las comunidades a disponer de recursos suficientes.

Durante el encuentro con supermercados cooperativos al que asistió Díaz en Madrid, los periodistas consultaron sobre las perspectivas de futuro del modelo propuesto y las posibles vías de negociación con las autonomías que han expresado su rechazo. Según EFECOM, la ministra reiteró la disposición del Ejecutivo para dialogar con todas las partes en busca de un acuerdo, siempre bajo el compromiso de asegurar el bienestar de la población antes que los intereses partidarios.

La agenda política reciente ha estado marcada por el debate sobre la financiación autonómica, especialmente tras la negativa del Partido Popular a respaldar el planteamiento formulado por el Ministerio de Hacienda. EFECOM señaló que las diferencias entre el Gobierno central y los territorios gestionados por el PP se han manifestado tanto en foros institucionales como en declaraciones públicas de sus dirigentes. A pesar del desacuerdo, Díaz sostuvo que el plan gubernamental contempla incrementos de fondos para comunidades como Galicia y Andalucía, sirviendo como argumento principal para defender la propuesta frente a las críticas de la oposición.