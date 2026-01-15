Espana agencias

Wall Street cierra al alza impulsado por bancos y semiconductores

Guardar

Nueva York, 15 ene (EFECOM).- Wall Street cerró este jueves en verde tras dos días de caídas, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, logró apuntarse un 0,6 % impulsado por los avances en los sectores tecnológico y bancario.

Al cierre de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones avanzó hasta los 49.442 puntos, el selectivo S&P 500 ganó un 0,26 %, hasta los 6.944 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumó un 0,25 %, hasta las 23.530 unidades.

La jornada estuvo marcada por el buen desempeño de los grandes bancos de inversión estadounidenses, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que cerraron el 2025 con beneficios netos de más de un 20 %, mayores que en los ejercicios del año anterior.

Ambas entidades cerraron la jornada en Wall Street con subidas del 4,6 % y el 5,78 %, respectivamente.

El sector de semiconductores también protagonizó las subidas del día tras los buenos resultados de la taiwanesa TSMC, que sumó otro trimestre récord, y el nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y Taiwán, que los inversores tomaron como una señal de confianza en la expansión de la inteligencia artificial.

Así, las acciones de la compañía taiwanesa, que cotiza en Wall Street, cerró con ganancias del 4,45 %, mientras que VanEck Semiconductor ETF (SMH) y Nvidia sumaron un 2 % cada una.

"Los resultados de TSMC y sus planes de inversión tranquilizan a los inversores sobre que el auge de la IA no es necesariamente una burbuja", comenta a la cadena CNBC el experto Kim Forrest, jefe de inversiones de Bokeh Capital Partners, que vaticina un gasto de estas empresas para "aumentar capacidad".

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista de cara al descenso de la violencia en Irán, lo que disminuyó las posibilidades de un posible ataque del país estadounidense y desencadenó una caída del 4,56 % del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), hasta 59,19 dólares el barril.

En general, los analistas predicen que, al margen de repuntes puntuales, los precios del crudo tenderán a la baja este año, y prevén que en el primer trimestre podrían caer hasta 55 dólares, con 60 dólares de promedio en el conjunto del año. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viernes, 16 de enero de 2026

Infobae

El joven cierre brasileño Lucas Farias ficha por el Jimbee Cartagena

Infobae

75-89. El Baskonia logra su primer triunfo como visitante ante el Efes de Laso

Infobae

Delcy Rodríguez anuncia la creación de dos fondos para el área social y mejora de salarios

Infobae

El Baskonia vuelve a ganar como visitante europeo 394 días después

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona