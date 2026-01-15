Wall Street cierra al alza impulsado por bancos y semiconductores

Nueva York, 15 ene (EFECOM).- Wall Street cerró este jueves en verde tras dos días de caídas, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, logró apuntarse un 0,6 % impulsado por los avances en los sectores tecnológico y bancario.

Al cierre de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones avanzó hasta los 49.442 puntos, el selectivo S&P 500 ganó un 0,26 %, hasta los 6.944 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumó un 0,25 %, hasta las 23.530 unidades.

La jornada estuvo marcada por el buen desempeño de los grandes bancos de inversión estadounidenses, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que cerraron el 2025 con beneficios netos de más de un 20 %, mayores que en los ejercicios del año anterior.

Ambas entidades cerraron la jornada en Wall Street con subidas del 4,6 % y el 5,78 %, respectivamente.

El sector de semiconductores también protagonizó las subidas del día tras los buenos resultados de la taiwanesa TSMC, que sumó otro trimestre récord, y el nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y Taiwán, que los inversores tomaron como una señal de confianza en la expansión de la inteligencia artificial.

Así, las acciones de la compañía taiwanesa, que cotiza en Wall Street, cerró con ganancias del 4,45 %, mientras que VanEck Semiconductor ETF (SMH) y Nvidia sumaron un 2 % cada una.

"Los resultados de TSMC y sus planes de inversión tranquilizan a los inversores sobre que el auge de la IA no es necesariamente una burbuja", comenta a la cadena CNBC el experto Kim Forrest, jefe de inversiones de Bokeh Capital Partners, que vaticina un gasto de estas empresas para "aumentar capacidad".

En el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró optimista de cara al descenso de la violencia en Irán, lo que disminuyó las posibilidades de un posible ataque del país estadounidense y desencadenó una caída del 4,56 % del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), hasta 59,19 dólares el barril.

En general, los analistas predicen que, al margen de repuntes puntuales, los precios del crudo tenderán a la baja este año, y prevén que en el primer trimestre podrían caer hasta 55 dólares, con 60 dólares de promedio en el conjunto del año. EFECOM