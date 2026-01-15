Viernes, 16 de enero de 2026

.

FÚTBOL REAL MADRID

Madrid. En la víspera de su debut en Liga en el banquillo del Real Madrid, y horas después de su estreno en el cargo con la eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete, Álvaro Arbeloa comparece este viernes en conferencia de prensa para analizar el estado del equipo, que el sábado recibe al Levante en el Santiago Bernabéu.

.

FÚTBOL BARCELONA

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar este viernes como investigados al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y al vicepresidente Rafael Yuste por un presunto delito de estafa.

.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Cornellà de Llobregat (Barcelona). La vigésima jornada, primera de la segunda vuelta, de LaLiga EA Sports comienza este viernes con el duelo catalán en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) entre el Espanyol, quinto clasificado y que lleva dos jornadas seguidas sin ganar, y el Girona, decimotercero y que acumula dos victorias consecutivas.

.

BALONCESTO EUROLIGA

Redacción Deportes. El Real Madrid, sexto clasificado, y el Barça, cuarto, disputan este viernes la enésima edición del clásico del baloncesto español con motivo de la vigésima segunda jornada de la Euroliga, en la que el Valencia Basket, tercero, visita en Estambul al Fenerbahce turco, quinto.

.

TENIS AUSTRALIA

Redacción deportes. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, números uno y dos del mundo y principales favoritos, comparecen este viernes en rueda de prensa con motivo del inicio, a partir del domingo, del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en el que el tenista español aspira a su primer título en Melbourne y el italiano reeditar el éxito logrado en las dos últimas ediciones.

.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción Deportes. La duodécima y penúltima etapa del Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí, se disputa este viernes con salida en Al Henakiyah y llegada en Yanbu con recorrido total de 718 kilómetros, 310 de ellos cronometrados.

.

INDUSTRIA DEL DEPORTE

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). 12ª etapa: Al Henakiyah–Yanbu. 721 km totales, 313 de ellos cronometrados.

.

BALONCESTO

- Euroliga. 22ª jornada: Fenerbhaçe-Valencia Basket (18:45) y Real Madrid-Barcelona (FOTO) (20:45)

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la 16ª jornada Unicaja-Covirán Granada, MoraBanc Andorra-Río Breogán, Dreamland Gran Canaria-Hiopos Lleida y Surne Bilbao Basket-La Laguna Tenerife.

- NBA: Brooklyn Nets-Chicago Bulls, Indiana Pacers-New Orleans Pelicans y Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers (01.00), Toronto Raptors-Los Angeles Clippers (01.30), Houston Rockets-Minnesota Timberwolves (03.30) y Sacramento Kings-Washington Wizards (04.00).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Wengen (Suiza) (12.30).

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 20ª jornada (FOTO): Espanyol-Girona (21.00).

. Previas de los partidos Real Madrid-Levante, Mallorca-Athletic Club, Osasuna-Oviedo y Betis-Villarreal.

- Real Madrid. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 y posterior rueda de prensa de Álvaro Arbeloa (FOTO)(VÍDEO).

- LaLiga Hypermotion. 22ª jornada: Castellón-Leganés (20.30).

. Previas de los partidos Ceuta-Valladolid, Cultural Leonesa-Sporting, Zaragoza-Real Sociedad B y Almería-Deportivo.

- Acto de presentación de la Supercopa de España femenina, en Castellón, con la asistencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán. Salón de plenos del Ayuntamiento, 12.00.

- Liga Conferencia. Sorteo del play off (13.00).

- Encuentro virtual con Aitana Bonmatí organizado por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva AIPS, con motivo de la concesión del premio otorgado por dicho colectivo a la jugadora del Barcelona (13.00)

- Francia. 18ª jornada: Mónaco-Lorient (19.00) y PSG-Lille (FOTO) (21.00)

- Portugal. 18ª jornada: Sporting-Casa Pia (21.15).

.

GOLF

- Dubai Invitational, en el Dubai Creek Resort (hasta 18).

.

PATINAJE ARTÍSTICO

- Campeonatos de Europa, en Sheffield (Reino Unido) (hasta 17)(FOTO). Campeonatos de Europa, en Sheffield (Reino Unido) (hasta 17). Danza rítmica (13.00 a 18.00) y programa libre (final) individual femenino (19.00 a 23.00).

.

POLIDEPORTIVO

- Industria del Deporte

.

TENIS

- Ruedas de prensa con motivo del Abierto de Australia. Jannik Sinner (1.00 AM GMT) y Carlos Alcaraz (1.30 AM GMT).

- Previa del Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam 2026. (FOTO)

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

