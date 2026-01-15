Temas del día de EFE Economía del viernes 16 de enero de 2026

La rúbrica final del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur llega tras más de un cuarto de siglo de negociaciones interrumpidas por diferencias políticas y económicas, superando en el último lustro los mayores obstáculos, incluidos los rechazos de Francia, según informó EFE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, prevé oficializar el pacto este sábado en Asunción bajo un ambiente internacional marcado por el fortalecimiento de políticas proteccionistas.

El medio EFE detalló que el acuerdo ha generado apoyos y rechazos diferenciados a ambos lados del Atlántico. Mientras los principales sectores productivos sudamericanos celebran la apertura de mercados que representa el tratado, los agricultores europeos siguen manifestando su descontento ante las posibles repercusiones económicas para el campo comunitario. Las protestas agrarias han cobrado vigor en varias localidades de España, como Mérida, Oviedo y Burgos, donde tractores han ocupado las calles en señal de rechazo a la iniciativa, según reportó EFE. Entre sus demandas, los manifestantes critican tanto la nueva etapa de relaciones comerciales con Mercosur como algunos aspectos de la Política Agrícola Común (PAC).

Previo a la firma en Asunción, Ursula von der Leyen y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron en Río de Janeiro para ultimar los detalles del pacto, recogió EFE. Este encuentro refleja la relevancia estratégica que ambos bloques atribuyen al acuerdo, que busca potenciar los flujos comerciales, mejorar las condiciones para la inversión y evitar el aislamiento económico en un contexto global inestable.

Al margen del acuerdo UE-Mercosur, otros asuntos internacionales presentados por EFE adquieren relevancia. Estados Unidos ha intensificado su interés por Groenlandia, motivado por los recursos naturales presentes en la isla, especialmente el petróleo, las tierras raras y el oro. El presidente Donald Trump ha declarado abiertamente su objetivo de ampliar la influencia estadounidense sobre el territorio ártico, lo que ha generado encuentros bilaterales entre congresistas estadounidenses y parlamentarios daneses y groenlandeses. De acuerdo con EFE, las implicaciones de este interés se relacionan tanto con la competencia global por recursos estratégicos como con la geopolítica de la región ártica.

El sector empresarial y laboral también concentra la atención informativa del día. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y Air Europa, interviene en el Foro Nueva Economía en Madrid tras el ingreso de Turkish Airlines en el capital de la aerolínea y la devolución total anticipada del préstamo de la SEPI recibido durante la crisis sanitaria, según consignó EFE. Este movimiento representa una nueva fase para la compañía, que busca consolidar sus rutas y presencia internacional.

En el ámbito laboral, la Seguridad Social española publica cifras sobre el empleo extranjero correspondientes a diciembre de 2025. EFE reportó que la afiliación de trabajadores extranjeros superó la barrera de los 3 millones, marcando un año de récord para el empleo foráneo en el país. Los sectores turístico y energético también presentan datos relevantes, con la publicación de la cifra de negocios de la industria y la evolución de la Seguridad Social en el turismo respectivamente, además de las intervenciones de autoridades y empresarios en foros sectoriales.

Sobre la situación económica continental, la bolsa española apunta a cerrar su séptima semana consecutiva con ganancias pequeñas, en medio de crecientes tensiones internacionales y perspectivas inciertas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, relató EFE. Los recientes datos sobre empleo e inflación en ese país no sustentan una reducción próxima de los tipos de interés, lo que condiciona el rendimiento de los mercados europeos.

En Cuba, el abastecimiento de petróleo sigue contando con limitaciones, aunque el bloqueo del crudo venezolano aún no ha incrementado los cortes eléctricos, según describió EFE. Las gasolineras estatales funcionan en condiciones similares a las de semanas anteriores, pese a las restricciones de suministro.

La agenda informativa europea registra además la celebración en Berlín de la 100ª edición de la Semana Verde, feria dedicada a la agricultura y la alimentación. En paralelo, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el 18º Foro Global para la Alimentación y la Agricultura 2026, reuniendo a responsables internacionales del área, según detalló EFE. Además, la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania publica su cifra definitiva de inflación, cifrada para 2025 en el 2,2%.

Otros temas destacados incluyen el avance mensual de la deuda pública española, la publicación de los datos del índice de actividad económica en Brasil relevantes para la evolución del PIB, así como la reorganización de la petrolera estatal Petroperú con posibilidad de incorporación de operadores privados. En Japón, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantiene un encuentro con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, para tratar asuntos internacionales y regionales, reportó EFE.

En el terreno judicial y financiero internacional, Moscú acoge la primera vista sobre la demanda del Banco Central de Rusia contra el depositario belga Euroclear por el uso de activos congelados, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos presenta los datos de producción industrial de diciembre.

De esta forma, la jornada informativa mostrada por EFE Economía del viernes 16 de enero de 2026 pone en evidencia la conexión entre la política comercial internacional, los movimientos de la sociedad civil y las tendencias económicas, en un panorama donde cada día se redefinen prioridades, alianzas y desafíos en diferentes regiones del mundo.