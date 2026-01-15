Sumar pide donar el equivalente a lo que recauda la lotería de Navidad para Palestina

Madrid, 15 ene (EFE).- La coalición parlamentaria Sumar ha pedido este jueves que España haga una contribución extraordinaria a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) que equivalga a lo recaudado en la lotería de Navidad "como expresión de solidaridad".

Lo ha reclamado a través de una proposición no de ley registrada en el Congreso en la que reclama que se haga dicha contribución de forma simbólica, que equivaldría a más de 3.000 millones de euros.

Sumar, que ha pedido al Gobierno que trabaje por el "acceso pleno, seguro y sin restricciones" de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ha destacado que dicha contribución representaría "un compromiso con el sostenimiento de los mecanismos humanitarios de las Naciones Unidas".

La coalición ha apostado por una ayuda que incluya "alimentos nutritivos, suministros médicos, combustible y material de abrigo, eliminando los obstáculos administrativos y operativos que impiden su entrada".

Ha instado en la iniciativa parlamentaria a que España defienda de manera expresa el mandato, protección y funcionamiento de la agencia y a que Israel cese de cualquier acción dirigida a obstaculizar o desmantelar su labor humanitaria.

La coalición parlamentaria ha denunciado que, desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel ha atacado la Franja de Gaza "en 62 de los primeros 73 días" del supuesto cese de hostilidades.

"Y dichos ataques han causado la muerte de al menos 401 palestinos y han herido a más de 1.100 personas", ha señalado Sumar.EFE