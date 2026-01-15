Rufián hablará con la izquierda del Congreso para que apoye la nueva financiación: "En peores plazas hemos toreado"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, expresó que la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, acordada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, representa una oportunidad para mejorar el sistema vigente, que, según sus palabras, “actualmente es un desastre”. Según informó el medio, Rufián adelantó su intención de dialogar con los partidos de izquierda en el Congreso con el objetivo de obtener su respaldo a la iniciativa, considerada beneficiosa para el conjunto autonómico, e instó a quienes critican la propuesta a asumir responsabilidades acorde a demandas pasadas.

Tal como publicó el medio, el portavoz republicano manifestó en los pasillos del Congreso, antes de la sesión plenaria, que procurará acercarse sobre todo a las formaciones progresistas, que calificó como “la más racional”, y argumentó que, aunque la tarea principal de recabar apoyos corresponde al PSOE, también intentará colaborar en la búsqueda de consensos parlamentarios. “En peores plazas hemos toreado”, recordó Rufián al referirse a las dificultades políticas que implica lograr la aprobación de la reforma en la Cámara. Indicó que el escenario parlamentario le resulta desafiante, pero no inédito, por lo que insistió en la necesidad de que las fuerzas que anteriormente exigieron cambios en la financiación autonómica se comprometan activamente.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Rufián apuntó que existe una penalización hacia la acción política actual, lo que a su juicio complica que se adopten reformas. Solicitó a aquellos que hoy expresan objeciones que promuevan iniciativas en lugar de limitarse a críticas, pues recordó que “pidieron en el pasado lo que hoy se está ofreciendo”. El portavoz insistió en que la propuesta no sólo beneficia a Cataluña, sino que prevé mejoras para el conjunto de las comunidades autónomas.

El medio detalló que Rufián respondió a las objeciones de comunidades del Partido Popular y de algunos gobiernos socialistas, que han manifestado su oposición al acuerdo, subrayando que la propuesta cuenta, de momento, únicamente con el respaldo de Cataluña. Consultado acerca de la posición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el portavoz de ERC ironizó afirmando que “Page es del Partido Popular”, en referencia al desacuerdo de este dirigente autonómico socialista.

Además, puntualizó que no rechaza que otras regiones se beneficien del nuevo modelo: “No estoy en contra de que a Jaén le vaya mejor”. Así, criticó las argumentaciones de sectores convergentes y de la derecha catalana que, según explicó, manifiestan oposición a la iniciativa cuando no la encabezan ellos mismos o cuando consideran que una mejora generalizada disminuye el reconocimiento a sus demandas históricas. “Yo no comparto esa crítica de los convergentes o de la derecha catalana que dice aquello de que no, si es bueno para los demás, no vale”, afirmó según consignó el medio.

Sobre la posibilidad de que Junts, el partido independentista catalán, apoye finalmente la reforma, Rufián aclaró que desconoce la posición definitiva de esa formación y cuestionó la actitud de rechazar acuerdos cuando estos no parten de iniciativas propias. Pese a las dudas respecto al voto de algunos socios habituales del Gobierno en el Congreso, como Junts, el portavoz de ERC mostró confianza en que el proyecto llegará a votarse en la Cámara aunque inicialmente el Ejecutivo no disponga del respaldo total de sus aliados de investidura. “Peores cosas se han votado”, concluyó de acuerdo con la información publicada.

El medio especificó que Rufián se mostró dispuesto a mantener contactos políticos con diferentes grupos progresistas, incidiendo en la importancia de entablar ese diálogo para tratar de superar el aislamiento del acuerdo y convertirlo en una reforma viable a nivel estatal. Además, reiteró su percepción de que la propuesta de financiación negociada entre Sánchez y Junqueras constituye una mejora respecto al modelo vigente y que su aplicación podría beneficiar a todas las comunidades, no solo a Cataluña.

Finalmente, el portavoz sostuvo que la iniciativa responde a demandas planteadas durante años tanto en Cataluña como en otras regiones, por lo que llamó al resto de actores políticos a dejar de lado la confrontación partidista y centrar el debate en los efectos prácticos del modelo pactado. Las declaraciones de Rufián, recogidas en el contexto de un Congreso fragmentado y con posiciones divergentes en materia de financiación autonómica, ponen de relieve las dificultades y los retos que afronta la negociación parlamentaria aconsejada por el Ejecutivo y Esquerra Republicana.